【TVBS民調】國民黨台中市長支持度差距擴大 江啟臣54%穩超楊瓊瓔



國民黨台中市長人選至今未定，黨內進行協商破局，面對民進黨何欣純就定位，讓基層憂心不已。根據《TVBS》民調中心今天（23日）最新調查結果，

國民黨內對決，江啟臣的支持度達54%、楊瓊瓔20%，雙方差距擴大至34％。

台中市長盧秀燕任期將至，黨內呼聲最高接棒人為立法院副院長江啟臣，但老將楊瓊瓔也有意參選，黨內邀請雙方進行協調，楊瓊瓔方面對出線機制不認同，協商破裂，江啟臣方面則希望1月底拍板，以免基層憂心。

根據《TVBS》最新民調，國民黨若派出江啟臣與民進黨何欣純對決，有46%市民支持江啟臣、31%挺何欣純；若國民黨由楊瓊瓔與何欣純對決，楊瓊瓔支持度為36%，略高於何欣純34%







國民黨內對決，江啟臣支持度達54%、楊瓊瓔20%，另外26%沒有表示意見。根據黨內之前的民調，江、楊2人的民調落差近3成，這次民調更是擴大差距至34％。

這次調查是TVBS民意調查中心於115年1月19日至1月22日進行，共接觸1242位20歲以上台中市民，其中拒訪為205位，拒訪率為16.5%，有效樣本1037位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別北年層北地區北教育程度地變項進行統計加權處理。（責任編輯／殷偵維）