TVBS民調／新北選戰若藍白合僅李四川贏蘇巧慧 黃國昌、劉和然皆落後

年底新北市長選戰，藍白陣營如何應戰備受注目。TVBS今（20）日公布最新民調，若確定藍白合，如果派出台北市副市長李四川，李四川以47%，領先民進黨參選人蘇巧慧15個百分點，但若推新北市副市長劉和然或民眾黨主席黃國昌，則皆落後給蘇巧慧。

根據TVBS民調，新北市長選戰若藍白合，僅台北市副市長李四川（圖）勝過民進黨蘇巧慧，至於黃國昌與劉和然皆輸。（圖／資料照）

TVBS今天公布新北市長選戰最新民調，根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，如果國民黨與民眾黨合作，共推李四川，對上民進黨蘇巧慧，李四川以47%領先蘇巧慧15個百分點，有20%沒意見；但若是藍白共推黃國昌，蘇巧慧則以39%領先黃國昌的33%，另有28%未決定；而若是劉和然出戰，則是蘇巧慧以38%，領先劉和然的29%，另有33%未決定。

至於李四川、黃國昌與劉和然三人，比較可能投給誰擔任新北市長？民調顯示，在新北市民支持度方面，李四川以44%支持度，大勝黃國昌的18%，以及劉和然的7%，另有32%民眾沒有意見，李四川在三位藍白可能人選中支持度明顯領先。

而根據交叉分析，僅20至29歲年輕族群有41%支持蘇巧慧，李四川為34%，25%未表態，至於30歲以上市民支持李四川的比例皆高於蘇巧慧，其中50至59歲民眾對李四川支持度最高，為56%，大幅領先蘇巧慧的29%。

若以地區分，板橋民眾對蘇巧慧的支持度最高，為43%，高於支持李四川的40%，而有17%沒有意見；而土城樹林民眾36%支持蘇巧慧，38%支持李四川，意見較為分歧，26%民眾沒有意見。至於其他地區支持李四川的比例皆高於蘇巧慧。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw/poll-center



