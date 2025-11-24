TVBS民調》林俊憲落後！對決謝龍介輸3個百分點 陳亭妃支持度「輾壓」眾人

2026台南市長選戰競爭激烈，民進黨立委陳亭妃、林俊憲爭取黨內提名，國民黨則有呼聲極高的立委謝龍介外，還有前立委陳以信日前也表態將投入初選加入競爭的行列。對此，TVBS民調中心今（24）日公布最新民調顯示，若民進黨推派陳亭妃對決謝龍介，陳亭妃支持度為47%、謝龍介34％；如果民進黨派林俊憲對決謝龍介，二者支持度分別為38%、41%，謝龍介略勝3個百分點。

根據《TVBS》民調中心公布最新調查顯示，若民進黨推派陳亭妃參選台南市長，與謝龍介對決，陳亭妃支持度為47%，與今年9月的調查相較，回升6個百分點，謝龍介的支持度為34%，略減2個百分點，另外19%未決定，雙方差距由5個百分點增加至13個百分點。

如果民進黨推派林俊憲參選台南市長，與謝龍介對決，謝龍介支持度較今年2月略減3個百分點至41%，林俊憲的支持度下增加6個百分點至38%，雙方差距減少至3個百分點，另外21%未決定。

另外，該民調顯示，如果國民黨是推派陳以信參選台南市長，與陳亭妃競選，調查結果顯示，陳亭妃支持度為60%，明顯高於陳以信的13%，雙方差距達47個百分點，另外26%未決定。而如果陳以信是與林俊憲對決，調查結果顯示，有45%台南市民支持林俊憲，陳以信支持度為20%，雙方差距25個百分點，另外35%未決定。

該調查是TVBS民意調查中心於11月17日至20日晚間18，：30至22，：00進行的調查，共接觸1,241位20歲以上台南市民，其中拒訪為228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1,013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內抽樣方委採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理調查經費來源為TVBS。

