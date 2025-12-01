TVBS民調／柯志恩只小輸賴瑞隆 贏3綠營對手

根據TVBS公布最新民調，2026高雄市長選戰，柯志恩只小輸賴瑞隆，贏過綠營其他3名對手。（圖：柯志恩臉書）

2026高雄市長選戰，民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑皆已登記初選，國民黨則是立委柯志恩呼聲極高。根據TVBS民調中心今天（1日）公布最新民調，柯志恩與賴瑞隆之間相差幅度最小，賴瑞隆小幅領先2個百分點。

TVBS高雄市長民調詢問「若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市長，與國民黨柯志恩對決」，並交叉比對4位綠營人士跟柯志恩的民調。顯示賴瑞隆支持度42%小幅領先柯志恩40%，賴瑞隆較9月調查略升1百分點、柯志恩略減1百分點，不過還是有19%未決定。

若是柯志恩對決許智傑，柯志恩支持度達42%領先許智傑，許智傑支持度則略減至35%。若是柯志恩對決邱議瑩，柯志恩同樣領先邱議瑩8個百分點，柯志恩支持度為43%，邱議瑩的支持度來到35%。另外，柯志恩若對決林岱樺，柯志恩支持度則是40%，林岱樺的支持度是30%，雙方差距略增至10個百分點，不過也有29%未決定。

高雄市長陳其邁滿意度方面，民調顯示，65%高雄市民表示滿意（36%非常滿意，29%還算滿意），是歷次調查高點，與連任兩年半時略增1個百分點；不滿意的比例略減3個百分點至23%（12%不太滿意，11%很不滿意），12%沒有表示意見。

本次調查是 TVBS 民意調查中心於 114 年11月20日至27日晚間18:30至 22:00進行調查，共接觸 1283位20歲以上高雄市民，其中拒訪為269位，拒訪率為21%，最後成功訪問有效樣本1014位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內 抽樣方委採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。