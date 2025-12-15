TVBS民調》民進黨桃園拉警報！張善政支持度輾壓綠3大咖 這人輸近40個百分點

2026年桃園市長選舉，國民黨現任市長張善政表態爭取連任，而民進黨的人選尚未出爐，此前立委王義川、總統府副秘書長何志、偉法務部次長黃世杰皆被點名參戰。對此，TVBS民調中心今（15）日公布最新調查結果顯示，張善政面對民進黨上述3位潛在人選，支持度都達到6成上下，且有大幅度的領先在39到42個百分點。

​ 王義川2026桃園對決張善政 落後近40個百分點

根據TVBS民調顯示，若民進黨推派王義川參選桃園市長，對決國民黨張善政，與今年1月的調查相較，張善政支持度由60%略減至59%，王義川支持度略減4個百分點至20%，雙方差距略增至39個百分點，另外21%未決定。

進一步交叉分析顯示，各年齡層支持張善政比例皆在五成以上，支持王義川的比例都在兩成左右。其中，50-59歲（67%）及30-39歲（65%）民眾支持張善政的比例在六成五以上；20-29歲支持張善政的比例略減4個百分點至51%，但支持王義川的比例下滑11個百分點至19%，另外30%沒有表示意見。

民進黨推派何志偉參選 59%支持張善政、20%支持何志偉

如果民進黨推派何志偉參選桃園市長，與國民黨的現任市長張善政對決，張善政支持度與1月調查結果相同，維持59%，何志偉支持度略兩個百分點減至20%，雙方差距39個百分點，另外21%未決定。



進一步交叉分析顯示，20-29歲年輕族群對何志偉的支持度為24%，較其他年齡層高，但仍明顯低於張善政的50%；張善正在各年齡層的支持度均在五成以上，其中50-59歲的支持度更接近七成（68%），30-39歲的支持度也從52%提升至64%。地區方面，何志偉在八德大溪及龜山大園地區的支持度接近三成，高於其他地區，但仍明顯落後張善政五成以上的支持度；張善政在平鎮龍潭地區的支持度最高，達69%，其次為中壢區的66%，而何志偉支持度皆為15%，差距超過五成。

民進黨由黃世杰對決張善政 雙方 差距達42個百分點

如果民進黨推派法務部次長黃世杰參選桃園市長，對上國民黨的張善政，張善政支持度略增2個百分點至61%，黃世杰的支持度降低5個百分點至19%，雙方差距42個百分點，另外21%未決定。

對於桃園市長張善政上任至今三年來的施政表現，有61%桃園市民表示滿意（19%非常滿意，42%還算滿意），較就任兩年時的53%提升8個百分點，是歷年調查高點；而不滿意的比例也增加6個百分點至18%（12%不太滿意，6%很不滿意），20%沒有表示意見。整體而言，張善政滿意度提高至六成以上，可能是民進黨三位可能人選目前明顯居於劣勢的原因之一。



上述調查是TVBS民意調查中心於114年12月5日至12月12日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,153位20歲以上桃園市民，其中拒訪為200位，拒訪率為17.3%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /poll-center



