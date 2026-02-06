【TVBS民調】竹市女力對決！高虹安「藍白通吃」支持度過半 林志潔、王婉諭苦追

2026新竹市長選戰民調出爐，高虹安在各種對戰組合中皆維持領先。（資料照片／張哲偉攝）





2026年新竹市長選舉布局逐漸浮現。國民黨已表態將「禮讓」，不推出人選與現任市長高虹安競爭，被外界視為藍白合作的重要案例。民進黨方面則尚未正式提名，林志潔被視為可能人選之一，另也傳出可能禮讓時代力量黨主席王婉諭。

高虹安支持度過半 藍白選民多數支持認同

根據TVBS民調中心公布的最新調查，在高虹安與林志潔兩人對決情境下，高虹安支持度為50%，林志潔為28%，另有22%尚未決定，差距超過2成。

交叉分析顯示，各年齡層支持高虹安的比例皆高於林志潔，其中40至49歲及50至59歲族群支持度最高，均超過55%，林志潔則約三成。政黨傾向方面，民進黨認同者多支持林志潔，國民黨與民眾黨認同者則明顯支持高虹安；中立選民中，支持高虹安比例為38%，高於林志潔的16%，但仍有近半數未決定。

另外，比對2022年新竹市長選舉，投票給高虹安的民眾仍有86%支持高虹安，投票給民進黨候選人沈慧虹的民眾，則有85%支持林志潔；而投票給國民黨候選人林耕仁的民眾，有62%支持高虹安，僅19%支持林志潔。

王婉諭加入成三腳督 高虹安支持度仍最高

如果王婉諭加入選戰，將形成三人競爭，調查顯示高虹安支持度約48%，林志潔25%，王婉諭6%，另有約兩成未表態，顯示王婉諭是否參選對整體選情影響並不大。





對於民調結果，林志潔表示，民調設計與對比方式較特殊，未見部分情境的比較，且未表態比例偏高，仍需審慎看待。她強調尊重各家民調，也期待市政能持續推動；民進黨方面未來將推出具規劃與戰力的候選人，爭取市民支持。

這次調查是TVBS民意調查中心於115年1月29日至2月4日晚上6點半至10點進行的調查，共接觸1134位20歲以上新竹市民，其中拒訪為181位，拒訪率為16.0%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。（責任編輯：殷偵維）

