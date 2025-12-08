TVBS民調》綠營5對手與蔣萬安2026對決皆輸 王世堅落後最小仍達24%

蔣萬安對王世堅差距最小，24%。而蔣萬安對林右昌差距最大，46%。 圖：TVBS民調中心提供

[Newtalk新聞] TVBS民調中心今（8）日發佈民調《2026台北市長可能人選民調》結果顯示，無論民進黨推派誰參選，與國民黨的現任市長蔣萬安對決，蔣萬安的支持度皆明顯較高，而王世堅立委仍是綠營人選中落後幅度最小的人選（55%:31%），仍差距24個百分點。

2026年台北市長選舉，民進黨將推派誰與現任市長蔣萬安對決，備受關注。除了已經向民進黨中央遞交參選意願書的前台北市黨部主委吳怡農，立法委員王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗君及前基隆市長林右昌，都是備受討論的人選。根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，無論民進黨推派誰參選，與國民黨的現任市長蔣萬安對決，蔣萬安的支持度皆明顯較高，而王世堅仍是綠營人選中落後幅度最小的人選。

廣告 廣告

若民進黨推派王世堅參選台北市長，對決國民黨蔣萬安，與去年12月的調查相較，蔣萬安支持度略減1個百分點至55%，王世堅支持度則略增4個百分點至31%，雙方差距縮小至24個百分點，另外，有14%未決定。

進一步交叉分析顯示，20-29歲年輕族群有48%表示支持王世堅，較去年調查增加8個百分點，高於蔣萬安的31%，但有21%未表態；30歲以上市民對蔣萬安的支持度皆超過五成，明顯高於王世堅，其中，40-49歲及60歲以上民眾有六成以上支持蔣萬安，遠高於支持王世堅的兩成至三成；50-59歲民眾支持蔣萬安的比例減少5個百分點至56%，支持王世堅的比例則增加一成至34%；30-39歲民眾支持蔣萬安的比例減少8個百分點至51%，支持王世堅的比例則增加8個百分點至40%。

以地區方面來看，中正萬華民眾對蔣萬安支持度最低，為43%，與去年調查相較下滑16個百分點，對王世堅的支持度則提高5個百分點至33%，但王世堅仍落後蔣萬安一成；中山大同與松山信義對蔣萬安支持度皆高於五成，對王世堅的支持度則在三成五左右，其中，松山信義對王世堅支持度提升11個百分點至36%，但仍低於支持蔣萬安的54%；大安文山、士林北投及內湖南港支持蔣萬安的比例皆在六成左右，其中，士林北投對蔣萬安的支持度提高7個百分點至58%，支持王世堅的比例則略減至32%。

在政黨傾向方面，民進黨認同者有69%支持王世堅，支持蔣萬安比例減少7個百分點至16%；國民黨認同者有高達94%支持蔣萬安；民眾黨認同者有67%支持蔣萬安，支持王世堅比例增加近一成至29%；中立選民支持蔣萬安的比例減少8個百分點，支持王世堅的比例上升一成五，但蔣萬安支持度仍領先王世堅（44%：28%），28%表示尚未決定。

若民進黨推派吳怡農參選 雙方差距37個百分點

如果民進黨推派前台北市黨部主委吳怡農參選台北市長，與國民黨的現任市長蔣萬安對決，蔣萬安支持度為61%，高於吳怡農的24%，雙方差距37個百分點，另外，有14%未決定。

若民進黨由鄭麗君角逐 差距38個百分點（62%：24%）

如果民進黨推派行政院副院長鄭麗君參選台北市長，對上國民黨的蔣萬安，蔣萬安的支持度為62%，鄭麗君的支持度為24%，與一年前的調查結果相比沒有明顯變化，雙方差距38個百分點，另外，有14%未決定。

若民進黨推派沈柏洋參選 差距42個百分點（64%：22%）

前聯電董事長曹興誠建議民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長，如果民進黨推派立法委員沈伯洋參選，與國民黨的蔣萬安對決，蔣萬安支持度為64%，沈伯洋的支持度為22%，雙方差距42個百分點，另外，有14%未決定。

若民進黨由林右昌角逐 差距46個百分點（65%：19%）

如果民進黨推派前基隆市長林右昌參選台北市長，蔣萬安支持度為65%，林右昌的支持度則為19%，雙方差距達46個百分點，另外，有17%未決定。

歷次高點！台北市長蔣萬安滿意度59% 25%不滿意

對於台北市長蔣萬安上任至今近三年來的施政表現，有59%台北市民表示滿意（22%非常滿意，37%還算滿意），相較於就任兩年時的54%提升5個百分點，是歷次調查高點；但不滿意的比例也增加9個百分點至25%（15%不太滿意，10%很不滿意），16%沒有表示意見。

輝達海外總部確定落腳台北 37%認為北市府和中央都有功

輝達總部選址北投士林科技園區，但由於新光人壽在2021年取得該基地的地上權，經各方協調後確定可以落腳T17、T18基地，詢問台北市民認為是誰的功勞，35%認為是台北市政府的功勞，8%認為是中央政府的功勞，37%認為台北市政府和中央政府都有功勞，7%認為台北市政府跟中央政府都沒有功勞，14%沒有表示意見。

這次調查是TVBS民意調查中心於114年11月27日至12月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,256位20歲以上台北市民，其中，拒訪為250位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1,006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

對比宏國總統大選開票 胡采蘋：台灣開票所真的世界第一

搶台中市長能贏江啟臣？ 楊瓊瓔：盧秀燕對我們都非常鼓勵