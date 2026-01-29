【TVBS民調】「蔣萬安天塹」難跨越 民進黨派鄭麗君、王世堅都贏不了



2026年台北市長選舉在即，民進黨將由誰出戰、對決現任市長蔣萬安，成為外界關注焦點。除長期被點名的民進黨立委王世堅外，近期在台美關稅談判中表現受到肯定的行政院副院長鄭麗君，同樣被視為可能人選。不過，TVBS民調中心今天（29日）公布最新調查結果顯示，無論民進黨推派哪位人選參選，蔣萬安的支持度皆明顯領先。

民調指出，若由鄭麗君代表民進黨參選，蔣萬安支持度為62%，鄭麗君為25%，與前次調查相比，鄭麗君僅小幅上升1個百分點。若改由王世堅出馬，蔣萬安支持度達60%，王世堅為27%。相較去年12月的調查，蔣萬安支持度上升5個百分點，王世堅則下滑4個百分點，雙方差距擴大至33個百分點，另有13%受訪者尚未表態。

從年齡層交叉分析來看，20至29歲族群中，有54%支持蔣萬安，較去年12月大幅增加23個百分點，支持王世堅的比例則下降10個百分點至38%，兩人出現所謂「黃金交叉」。至於30歲以上市民，各年齡層對蔣萬安的支持度大多維持在六成左右，而王世堅的支持度則落在兩成至三成五之間。

在地區分布方面，各行政區對蔣萬安的支持度皆高於王世堅。中正萬華及士林北投地區，蔣萬安支持度皆為51%，王世堅約三成五，其中士林北投對蔣萬安的支持度較前次調查下降7個百分點，對王世堅則增加4個百分點，但雙方差距仍約15個百分點。中山大同及內湖南港地區，蔣萬安支持度約六成，王世堅約兩成五，松山信義與大安文山地區，支持蔣萬安者均超過六成五，而支持王世堅的比例則低於兩成五。

從政黨認同來看，民進黨支持者中，僅63%表態支持王世堅，支持蔣萬安的比例則上升至20%，國民黨支持者對蔣萬安的支持度維持在94%。民眾黨支持者中，支持蔣萬安的比例增加15個百分點至82%，支持王世堅者則下降16個百分點至13%。至於政治立場中立者，支持蔣萬安的比例為51%，較前次增加7個百分點，領先支持王世堅的29%，另有20%尚未決定。

本次調查由TVBS民意調查中心於民國115年1月23日至1月28日晚間6點30分至10點進行，訪問對象為20歲以上台北市民，共接觸1124人，其中拒訪115人，拒訪率為10.2%，最終完成有效樣本1009份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。調查採電話號碼後四碼隨機抽樣方式，由訪員進行電話訪問，並依性別、年齡、地區及教育程度等母體結構進行加權處理，調查經費來源為TVBS。（責任編輯：殷偵維）

