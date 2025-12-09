TVBS民調 蔣萬安完勝綠營吳怡農等5人

(記者卓羽榛台北報導)TVBS今天（8日）公布台北市長明年選舉，可能人選民調。結果顯示，台北市長蔣萬安大勝目前媒體預測推出的綠營5人，如果由蔣萬安對決民進黨立委王世堅，蔣萬安支持度完勝王世堅、吳怡農、立委沈伯洋、鄭麗君、前秘書長林右昌等。對王世堅差距最小為55%~31%。對決林右昌差距最大為65%~19% 。



根據TVBS高雄市長民調，詢問民眾「若民進黨推派王世堅參選台北市長，對決國民黨蔣萬安」，與去年12 月的調查相較，蔣萬安支持度略減1個百分點至55%，王世堅支持度則略增4個百分點至31%，雙方差距縮小至24個百分點，另外14%未決定。



民調顯示，政黨傾向方面，民進黨認同者有69%支持王世堅，支持蔣萬安比例減少7個百分點至16%。國民黨認同者有高達94%支持蔣萬安；民眾黨認同者有67%支持蔣萬安，支持王世堅比例增近1成到29%；中立選民支持蔣萬安的比例減少8個百分點，支持王世堅的比例上升1成5，但蔣萬安支持度仍領先王世堅（44%：28%），28%表示還沒有決定。



進一步交叉分析，20-29歲年輕族群有48%表示支持王世堅，高於蔣萬安的31%；30歲以上市民對蔣萬安的支持度都超過5成，明顯高於王世堅，其中40-49歲及60歲以上民眾有6成以上支持蔣萬安，遠高於支持王世堅的2成到3成。



如果民進黨推派吳怡農參選台北市長，與蔣萬安對決，蔣萬安支持度為61%，高於吳怡農的24%，雙方差距37個百分點，另外14%未決定。



如果民進黨推派鄭麗君參選台北市長，對上蔣萬安，蔣萬安支持度為62%，鄭麗君的支持度為24%，與一年前的調查結果相比沒有明顯變化，雙方差距38個百分點，另外14%未決定。



假若民進黨徵召沈伯洋參選台北市長，與蔣萬安對決，蔣萬安支持度為64%，沈伯洋的支持度為22%，雙方差距42個百分點，另外14%未決定。



如果民進黨推派林右昌參選台北市長，蔣萬安支持度為65%，林右昌的支持度則為19%，雙方差距達46個百分點，另外17%未決定。



這次民調訪問時間為11月27日至12月4日晚間18時30分至22時，調查方法為電話後四碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問有效樣本為1006位20歲以上台北市民，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點內。