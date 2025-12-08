TVBS民調》蔣萬安滿意度59%創新高 喬定輝達總部「35%市民歸功北市府」

​面對即將到來的2026大選，由台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點選區，而民進黨至今雖有多人遭點名出戰，但仍未定於一尊；TVBS民調中心調查，輝達（NVIDIA）總部落腳北士科，35%台北市民歸功於市政府的努力，蔣萬安上任3年滿意度高達59%創下歷史新高。另外將「綠營潛在人選」逐一與蔣萬安進行比較，發現蔣萬安在全部的對戰組合中均取得優勢，民進黨部分則是以立委王世堅落後幅度最小。

TVBS民調顯示，蔣萬安上任至今近3年，有59%台北市民對其施政表現感到滿意（22%非常滿意，37%還算滿意），與去（2024）年相比增加了5個百分點之多；值得注意的是，不滿意的比例也增加9個百分點至25%（15%不太滿意，10%很不滿意），另外16%沒有表示意見。

針對輝達海外總部塵埃落定、確定落腳台北市相關議題，35%台北市民認為是台北市政府的功勞，8%認為是中央政府的功勞，37%認為雙方都有功勞，另外14%沒有表示意見。

輝達海外總部落腳北市科，35%台北市民認為是台北府的功勞。圖為輝達執行長黃仁勳。（資料照，劉偉宏攝）

台北市長選戰部分，TVBS民調中心將民進黨陣營的王世堅、壯闊台灣創辦人吳怡農、行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、前秘書長林右昌與蔣萬安逐一進行比較；值得注意的是，相較於去（2024）年12月的調查結果，王世堅支持度微幅增加至31%，落後56%的蔣萬安24個百分點。差距最大者則是僅獲19%支持的林右昌，與蔣萬安差距達46個百分點。

相關民調顯示，無論民進黨推派誰參選，都是蔣萬安支持度較高；分別為「蔣萬安55% .v.s. 王世堅31%」、「蔣萬安61% v.s. 吳怡農24%」、「蔣萬安62% v.s. 鄭麗君24%」、「蔣萬安64% v.s. 沈伯洋22%」以及「蔣萬安65% v.s. 林右昌19%」。

民進黨立委王世堅為綠營北市最強人選。（資料照，顏麟宇攝）

從調查結果可以發現，王世堅雖多次表態無意參選市長，仍是民進黨內部「北市最強戰力」；進一步交叉分析顯示，在20-29歲的年輕族群當中，王世堅獲得48%支持度、遠高於蔣萬安的31%，另外21%未表態；至於30歲以上民眾則是多數支持蔣萬安。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月27日至12月4日18時30分至22時00分進行的調查，共接觸1256位20歲以上台北市民，其中拒訪為250位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1,006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

