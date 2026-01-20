【TVBS民調】藍白合僅李四川支持度領先蘇巧慧 黃國昌、劉和然皆落後

根據TVBS民調中心數據，針對年底新北市選舉結果，會因藍白整合等因素，產生迥異的影響。（合成照片／王侑聖攝）





2026年底新北市長選舉戰火升溫，民進黨已拍板徵召立委蘇巧慧參選，國民黨則評估由台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然出線，民眾黨主席黃國昌也已表態參戰，藍白是否整合成為關注焦點。根據TVBS民調中心最新調查，若藍白合推派李四川，支持度達47%，領先蘇巧慧15個百分點；但若改由劉和然或黃國昌出馬，支持度皆落後蘇巧慧，分別差距9個與6個百分點。民調結果顯示，年齡與區域結構對選情影響明顯，而藍白整合人選不同，對選情影響更是甚鉅。

民調結果進一步顯示，若藍白合推派李四川出線，李四川以47%支持度領先蘇巧慧的32%。從年齡層交叉分析來看，20至29歲族群中有41%力挺蘇巧慧，高於李四川的34%；但在30歲以上族群，李四川的支持度全面領先蘇巧慧。區域分析則顯示，板橋是蘇巧慧相對優勢區域，支持度達43%，略高於李四川的40%，其餘行政區則皆由李四川占上風。

若藍白合改推民眾黨主席黃國昌，與蘇巧慧對決，蘇巧慧支持度為39%，高於黃國昌的33%，差距為6個百分點；若由國民黨副市長劉和然出線，蘇巧慧則以38%領先劉和然的29%，差距擴大至9個百分點。

此外，若藍白未先行整合，採三人同台競逐提名的方式，調查顯示，新北市民中有44%支持李四川，18%支持黃國昌，7%支持劉和然，另有32%尚未表態，顯示李四川在藍白陣營內部具備明顯優勢。

此次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18，：30至22，：00進行的調查，共接觸1,216位20歲以上新北市民，中中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。 （責任編輯：殷偵維）



