TVBS民調》藍白若共推黃國昌仍輸蘇巧慧6% 僅李四川能獨贏

新北市長熱門人選包含民進黨蘇巧慧、民眾黨黃國昌、國民黨李四川與劉和然。 圖：張良一、周煊惠攝／劉和然臉書

[Newtalk新聞] 2026縣市長選舉各黨陸續布局，新北市長選舉民進黨已確定徵召立委蘇巧慧，國民黨人選則包含台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然等人。民眾黨主席黃國昌也表態參選新北市長，藍白會怎麼合備受關注。TVBS民調中心今日發布最新民調顯示，若藍白共推黃國昌，民調仍輸給蘇巧慧，僅有李四川能贏。

根據《TVBS民調中心》今（20）日公布的最新民調，若藍白整合推出李四川，李四川以47%勝過蘇巧慧32%，交叉分析顯示，20-29歲年輕族群有41%支持蘇巧慧，高於李四川的34%，但30歲以上市民支持李四川比例皆高於蘇巧慧。

若由區域交叉分析來看，蘇巧慧在板橋的支持度最高，來到43%，高於支持李四川的40%，其他地區支持李四川的比例皆高於蘇巧慧。

另一方面，若國民黨與民眾黨共同推派黃國昌參選，蘇巧慧支持度提高到39%，黃國昌僅能拿下33%，雙方差距6個百分點。

若改派劉和然，則蘇巧慧支持度為38%，劉和然的支持度低至29%，兩人差距9個百分點。

在藍白內部競合部分，若國民黨與民眾黨讓三位有意參選人同台競爭提名，調查顯示，在李四川、劉和然、黃國昌三位人選中，44％新北市民支持李四川擔任新北市長，18%支持黃國昌，7％支持劉和然，另有32％民眾無意見。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，中中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

