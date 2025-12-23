TVBS民調》謝國樑奪48%支持度大勝童子瑋 媒體人揭關鍵變數：民進黨翻盤困難度大增

針對2026基隆市長選戰，TVBS今（23）日發布最新民調，結果顯示，若國民黨籍的現任市長謝國樑對上民進黨籍議長童子瑋，則有48%市民支持謝國樑，33%支持童子瑋，雙方差距15個百分點。對此，媒體人樊啓明分析，基隆選戰的關鍵變數已經出現，民進黨翻盤困難度大增。​

樊啓明在臉書發文表示，謝國樑具現任優勢，加上成功整合藍白支持者合計約40%的選民基礎，2026取得結構性的領先。不過謝國樑在大多數地區都大勝，唯獨信義區平手、七堵區小勝，這兩區需檢視出了什麼問題？至於年輕選票也是隱憂。

廣告 廣告

樊啓明指出，而童子瑋本命區失守，在發跡地仁愛區落後幅度不小，另外他雖然在年輕人中領先，但無法跨越40歲的年齡鴻溝，且在中間選民的吸引力目前不如謝國樑。

樊啓明分析，基隆選戰的關鍵變數就是「民眾黨」，數據清晰顯示，藍白合在選民層次已經發生，謝國樑能吸納絕大多數白營選票，使得民進黨要翻盤困難度大增。

本次調查由TVBS民意調查中心於114年12月15日至22日晚間進行，採用電話號碼後四碼隨機抽樣與人員電話訪問方式。共接觸1,360位20歲以上基隆市民，拒訪率為21.2%，最後成功訪問有效樣本1072位。在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。所有資料依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。本次調查經費來源為威肯公關公司。



獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

