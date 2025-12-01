TVBS民調》賴瑞隆小幅領先柯志恩2% 其他3人則落後柯7%至10%

2026年高雄市長選舉即將到來，民進黨立法委員賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺皆已登記高雄市長提名初選；國民黨方面，立法委員柯志恩已宣佈參選。但今天TVBS民調顯示，綠營4人中，僅賴瑞隆(右)小贏柯志恩2個百分點。（資料照片） 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 2026年高雄市長選舉即將到來，民進黨立法委員賴瑞隆、許智傑、邱議瑩和林岱樺皆已登記高雄市長提名初選；國民黨方面，立法委員柯志恩已宣佈參選。根據TVBS民調中心今（1）天公布最新民調結果顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市長，與國民黨柯志恩對決，賴瑞隆支持度為42%，較今年九月略升1個百分點，柯志恩的支持度為40%，略減1個百分點，另外，有19%未決定，賴瑞隆小幅領先柯志恩兩個百分點，仍呈現勢均力敵的情況。

進一步交叉分析顯示，20-29歲年輕選民支持賴瑞隆的比例最高（56%），較今年九月的調查提高4個百分點，明顯高於支持柯志恩的26%，且柯志恩的支持度減少7個百分點；30-39歲（44%）及40-49歲民眾（40%）支持賴瑞隆的比例在四成以上，而支持柯志恩的也將近四成；50-59歲及60歲以上民眾支持志恩的比例，皆高於賴瑞隆，但50-59歲支持柯志恩的比例減少5個百分點至47%，支持賴瑞隆的比例由35%增加6個百分點至41%。

鼓山三民支持賴比例提高至50% 轉為領先柯志恩的31%

以地區方面而言，鼓山三民地區支持賴瑞隆的民眾，大幅增加14個百分點至50%，支持柯志恩的比例則下滑近兩成至31%，賴瑞隆轉為領先柯志恩；苓雅前鎮地區也有50%民眾支持賴瑞隆，高於37%支持柯志恩；鳳山大寮、岡山美濃及左營楠梓地區，支持柯志恩的比例皆高於賴瑞隆，其中，岡山美濃地區支持柯志恩的比例提高6個百分點至42%，支持賴瑞隆的比例下滑8個百分點至38%，岡山美濃地區由較支持賴瑞隆，轉為較支持柯志恩，可能與「美濃大峽谷」、月世界等地盜採砂石、濫倒廢棄物案件有關。左營楠梓地區支持柯志恩的比例最高，為48%，高於支持賴瑞隆的36%。

中立選民支持賴瑞隆比例提高一成至30% 仍略低於柯的33%

民進黨認同者有80%支持賴瑞隆；國民黨認同者有89%支持柯志恩；民眾黨認同者有79%支持柯志恩，僅9%支持賴瑞隆；中立選民支持賴瑞隆的比例提高一成至30%，但仍略低於柯志恩（33%），另外，有38%尚未決定。

柯志恩若與許智傑對決 領先幅度略增至7個百分點

如果民進黨推派立法委員許智傑參選高雄市長，與國民黨的柯志恩對決，柯志恩支持度42%，與今年九月調查時相當，許智傑的支持度則略減至35%，雙方差距略增至7個百分點，另外，有22%未決定。

柯志恩若與邱議瑩對決 維持領先8個百分點（43%：35%）

如果民進黨推派立法委員邱議瑩參選高雄市長，與國民黨的柯志恩對決，柯志恩支持度略減至43%，邱議瑩的支持度也略減至35%，雙方差距維持8個百分點，另外，有21%未決定。

柯志恩若對決林岱樺 差距略增至10個百分點（40%：30%）

如果民進黨推派立法委員林岱樺參選高雄市長，與國民黨的柯志恩對決，柯志恩的支持度略降2個百分點至40%，林岱樺的支持度也略減為30%，雙方差距略增至10個百分點，另外，有29%未決定。

高雄市長陳其邁滿意度65% 是歷次高點

對於高雄市長陳其邁連任至今的施政表現，有65%的高雄市民表示滿意（36%非常滿意，29%還算滿意），是歷次調查高點，與連任兩年半時相較，略增1個百分點；不滿意的比例略減3個百分點至23%（12%不太滿意，11%很不滿意），12%沒有表示意見。

演唱會經濟學 71%高雄市民認為有助高雄經濟發展

高雄市政府積極推動「演唱會經濟」，支持例如：BlackPink、Twice等各種演唱會活動，高達71%的高雄市民認為，對促進高雄的經濟發展有幫助（36%非常有幫助，35%還算有幫助），僅16%認為沒幫助（10%不太有幫助，6%完全沒幫助），13%沒有表示意見。

這次調查是TVBS民意調查中心於114年11月20日至27日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,283位20歲以上高雄市民，其中拒訪為269位，拒訪率為21.0%，最後成功訪問有效樣本1,014位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

