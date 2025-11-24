TVBS民調：陳亭妃大贏謝龍介13%、林俊憲略輸謝龍介3%

民進黨立委林俊憲（左）、陳亭妃（中）、國民黨立委謝龍介（右）爭奪2026台南市長。 圖：取自臉書（新頭殼合成照）

[Newtalk新聞] 民進黨明年1月將進行台南市長出選民調，根據TVBS今(24)日公布民調，民進黨的陳亭妃以47%：34%領先國民黨的謝龍介，差距達13個百分點。如果民進黨改推林俊憲，則以38%：41%落後給謝龍介。

TVBS今日公布台南市長選舉民調。

若民進黨推派陳亭妃參選台南市長，與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為47%，，與今年九月的調查相較，回升6個百分點，謝龍介的支持度為34%，略減2個百分點，另外19%未決定，雙方差距由5個百分點增加至13個百分點。

政黨傾向方面，民進黨認同者有82%支持亭妃 ，較上次略增4個百分點；國民黨認同者有83%支持謝龍介；民眾黨認同者有59%支持謝龍介，較前一次調查下 11個百分點，但仍高於29%支持亭妃 ；中法選民下是34%支持亭妃 ，高於支持謝龍介的26%，但有40%尚未決定。

如果民進黨推派法委員員林俊憲參選台南市長，與國民黨的謝龍介對決，謝龍介支持度較今年二月略減3個百分點至41%，林俊憲的支持度下增加6個百分點至38%，，雙方差距減少至3個百分點，21%未決定。

如果國民黨改推派前法委員陳以信參選台南市長，與民進黨的陳亭妃競選，調查結果顯示，陳亭妃支持度為60%，明顯高於陳以信的13%，雙方差距達47個百分點，另外26%未決定。

如果國民黨由陳以信與民進黨林俊憲對決，調查結果顯示，有45%台南市民支持民進黨林俊憲，陳以信支持度下為20%，雙方差距25個百分點，另外35%未決定。

台南市長黃偉哲連任即將滿三年，最新調查結果，台南市民對黃偉哲擔任市長以來的施政表現，有47%表示滿意，較9月丹娜絲颱風後的42%回升5個百分點，不滿意比例為34%，減少7個百分點，另外19%的市民沒有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月17日至20日晚間18，：30至22，：00進行的調查，共接觸1,241位20歲以上台南市民，其中拒訪為228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1,013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內 抽樣方委採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。

