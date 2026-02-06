TVBS民調》高虹安輾壓綠營竹市對手！三腳督驚人支持度曝光 他：有群人歸隊了

2026地方大選倒數，藍綠縣市長人選雖陸續出爐，但仍有不少地方「卡關中」，新竹市長方面，雖現任市長高虹安尚未回歸民眾黨，但在野料將維持「藍白合」態勢，民進黨方面人選擇尚未拍板。《TVBS》最新民調顯示，無論是對決綠營可能對手陽明交大教授林志潔、或是對上林志潔與時代力量主席王婉諭「三腳督」，高虹安的支持度皆大幅領先。對此，媒體人「老兵」樊啓明指出，由支持度來看，高虹安獲得壓倒性的優勢，顯示​新竹市「非綠大聯盟」相當堅固。

《TVBS民調》公布新竹市長最新民調結果，在藍綠對決，在藍綠對決時，高虹安支持度高達50%、林志潔則為28%，另有22%的市民尚未決定，兩人之間差距達到22百分點；若王婉諭加入戰局，在三腳督的情況下，高虹安支持度仍高達48%，逼近半數；林志潔支持度為25%、王婉諭僅有6%，另有20%未表態。交叉分析顯示，​政黨傾向方面，雖有46%的中立選民尚未決定，但高虹安支持度為38%，大幅領先林志潔的16%。

高虹安為何支持度大幅領先？ 樊啓明： 藍白票源成功整合 ​

對此，樊啓明今（6）日在臉書分析，2026新竹市長選戰在國民黨確認禮讓後，大勢已定，高虹安以半數的支持度大幅領先民進黨的林志潔。由民調來看，藍軍徹底歸隊，高達84%的國民黨支持者轉向挺高虹安，2022年投給國民黨候選人林耕仁的選民，也有62%改投高虹安，顯示藍白票源成功整合。另外，王婉諭參選下，林志潔仍大幅落後，未能獲利，顯示​第三勢力無撼動空間，​「新竹市非綠大聯盟已然成形且堅固！」

上述調查是TVBS民意調查中心於2026年1月29日至2月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,134位20歲以上新竹市民，其中拒訪為181位，拒訪率為16.0%，最後成功訪問有效樣本953位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

