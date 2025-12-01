TVBS民調》高雄恐真將變天？綠營4強僅「他」領先柯志恩 其他3人慘輸近10個百分點

2026高雄市長大選，民進黨由立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺初選4搶1，國民黨則以立委柯志恩定於一尊。而TVBS民調中心今（1）日公布最新民調，結果顯示，若由賴瑞隆對決柯志恩，則賴瑞隆42%小幅領先柯志恩40%，差距僅2個百分點；而許智傑、邱議瑩、林岱樺3人，則全都落後柯志恩7至10個百分點。

TVBS民調中心最新調查結果顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市⾧，與國民黨柯志恩對決，則賴瑞隆支持度為42% ，較9月時略升1個百分點，柯志恩支持度40%，略減1個百分點，另外19%未決定，賴瑞隆僅小幅領先2個百分點，2人仍呈現勢均力敵。

交叉分析顯示，20到29歲年輕選民支持賴瑞隆的比例最高，達56%，較9月提高4個百分點，明顯高於支持柯志恩的26% ，且柯志恩的支持度減少7個百分點；30到39歲支持賴瑞隆者44%、40到49歲40%，皆在4成以上，支持柯志恩者則是近4成。

50到59歲及60歲以上，則支持柯志恩比例皆高於賴瑞隆，但50到59歲支持柯志恩的比例減少5個百分點，至47%；支持賴瑞隆的比例增加6個百分點，由35%至41%。

柯志恩對決許智傑

而若是民進黨推派許智傑對決國民黨柯志恩，則柯志恩支持度42% ，與今年9月調查時相當，許智傑的支持度則略減至35%，雙方差距略增至7個百分點，另外22%民眾未決定。

柯志恩對決邱議瑩

若是民進黨推派邱議瑩對決國民黨柯志恩，柯志恩支持度略減至43% ，邱議瑩的支持度也略減至35%，雙方差距維持8個百分點，另外21%未決定。

柯志恩對決林岱樺

​若是民進黨推派林岱樺對決國民黨柯志恩，柯志恩支持度略降2個百分點至40%，林岱樺的支持度也略減為30%，雙方差距略增至10個百分點，另外29%未決定。

本次調查是 TVBS 民意調查中心於 114 年 11 月 20 日至 27 日晚間 18 ：30 至 22 ：00 進行的調查，共接觸 1,283 位 20 歲以上高雄市民，其中拒訪為 269 位，拒訪率為 21.0%，最後成功訪問有效樣本 1,014 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。

