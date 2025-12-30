TVBS民調》高雄恐真將變天？綠營4強棒對決柯志恩 僅他支持度領先2個百分點

​​2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，各黨派都在備戰狀態，民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，目前立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態角逐，形成4搶1的局面，而國民黨方面則是由立委柯志恩定於一尊。TVBS民調中心今（30）日公布最新民調，民進黨4位參選人對決國民黨柯志恩，只有他些微以2個百分點獲勝，其餘3人對上柯志恩都輸。

TVBS民調中心最新調查結果顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市長，與國民黨柯志恩對決，賴瑞隆支持度為41%，較上個月略減1個百分點，柯志恩的支持度為39%，也略減1個百分點，另外20%未決定。賴瑞隆維持小幅領先柯志恩兩個百分點，而許智傑、邱議瑩、林岱樺則分別落後柯志恩3至7個百分點。

廣告 廣告

若是許智傑參選與柯志恩對決，柯志恩支持度41%，許智傑的支持度則由11月時的35%增加至38%，雙方差距由7個百分點縮小至3個百分點，另外21%未決定。若由邱議瑩對決柯志恩，柯志恩支持度較上次調查略減至42%，邱議瑩的支持度由35%增加至38%，差距由8個百分點縮小為4個百分點，另外20%未決定。

若由林岱樺對決柯志恩，柯志恩支持度略增1個百分點至41%，同時林岱樺的支持度增加4個百分點，為34%，雙方略為縮小至7個百分點，另外25%未決定。



30到49歲民眾最挺賴瑞隆 50到59歲柯志恩領先

進一步交叉分析顯示，30到39歲與40到49歲民眾支持賴瑞隆的比例最高，皆為45%，高於支持柯志恩3成5左右的支持度；60歲以上民眾支持賴瑞隆的比例增加7個百分點至43%，支持柯志恩的比例則減少6個百分點至37%，賴瑞隆轉為領先柯志恩。至於50到59歲民眾有37%支持賴瑞隆，低於48%支持柯志恩；20到29歲民支持賴瑞隆的比例明顯下滑22個百分點至34%，支持柯志恩的比例提升16個百分點至42%，柯志恩轉為領先賴瑞隆。



政黨傾向部分，民進黨認同者有78%支持賴瑞隆；國民黨認同者有91%支持柯志恩；民眾黨認同者有支持柯志恩的比例減少9個百分點至70%，支持賴瑞隆的比例增加7個百分點至16%；中立選民支持賴瑞隆的比例維持30%，支持柯志恩的比例則減少4個百分點至29%，另外有41%尚未決定。

​上述調查是TVBS民意調查中心於114年12月22日至29日晚間18，：30至22，：00進行的調查，共接觸1,236位20歲以上高雄市民，其中拒訪為238位，拒訪率為19.3%，最後成功訪問有效樣本998位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw，/poll-center​



更多風傳媒報導

