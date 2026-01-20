TVBS民調》黃國昌新北夢碎？藍白合僅李四川能打贏蘇巧慧 支持度輾壓群雄

各黨備戰2026大選，新北市更是兵家必爭之地，民進黨將派出立委蘇巧慧參戰，藍白陣營則有台北副市長李四川、新北副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌3人爭搶。《TVBS民調中心》今（20）日發布最新民調，結果顯示，若確定藍白合，李四川支持度領先蘇巧慧15個百分點，劉和然、黃國昌則皆落後於蘇巧慧。

民調指出，如果國民黨與民眾黨合作，共同推派李四川與蘇巧慧對決，李四川支持度為47%、蘇巧慧32%，領先15個百分點，20%民眾沒有意見。

交叉分析顯示，20-29歲年輕族群有41%支持蘇巧慧，高於李四川的34%，25%未表態；30歲以上市民支持李四川的比例皆高於蘇巧慧，其中50-59歲民眾對李四川支持度最高。

地區方面，板橋地區民眾對蘇巧慧的支持度為43%最高，高於李四川40%，17%沒有意見；土城樹林地區民眾36%支持蘇巧慧，也有38%支持李四川，意見較為分歧，26%沒有意見；其他地區支持李四川比例皆高於蘇巧慧。

藍白 若 推派 黃國昌、 劉和然 皆 不敵 蘇巧慧 ​



而如果藍白共同推派黃國昌，則蘇巧慧支持度為39%，高於黃國昌33%，雙方差距6個百分點，另外28%民眾未定。



​若藍白共同推派劉和然，蘇巧慧支持度為38%，劉和然29%，蘇巧慧領先9個百分點， 33%未決定​。

藍白合若初選 李四川獲 4成 支持度輾壓



而藍白合作方式未定，如果國民黨與民眾黨採用3位有意參選人同台競爭提名的方式，調查顯示，在李四川、劉和然、黃國昌3位人選中，44%新北市民最支持李四川、18%支持黃國昌、7%支持劉和然，另外32%民眾沒有表示意見。

整體而言，李四川在3位藍白可能人選中，支持度明顯領先。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。



