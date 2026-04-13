TVBS爆發裁員潮！前主播劉涵竹揭電視圈殘酷真相：早走比被請走好
娛樂中心／綜合報導
TVBS電視台近期爆出大規模裁員潮，引發業界震盪。對此，2020年便離開主播台的前主播劉涵竹發文分享過來人心境。她直言傳統媒體寒冬已至，並揭露電視圈的殘酷真相，坦言當察覺環境不對勁時，「先一步轉身找路，總比最後被請出門來的好」，一番中肯言論引發網友與上班族的強烈共鳴。
針對近期TVBS爆發的裁員風波，前新聞主播劉涵竹13日透過社群平台發文，回憶自己4年前毅然決然離開舒適圈的真實心境。她透露，離職後最常被問到的問題就是「為什麼不好好當主播？」對此她坦言，很少人會主動離開舒適圈，但當察覺到環境開始變得不舒適時，與其被動等待被公司請出門，不如提早轉身尋找新出路。她感嘆，傳統媒體的寒冬早已降臨，如今連身為電視台門面的主播都面臨裁員危機，警鐘已然敲響。
談及電視圈的殘酷現實，劉涵竹一針見血地指出，若只是單純照稿唸，多數人都能做到不過不失；但當節目收視疲軟時，高層對於主播的評價往往淪為藉口。她形容，「觀眾看膩了沒有新鮮感」與「觀眾看習慣了才有黏著度」完全是一體兩面的說詞，最終全憑上位者的主觀決斷。她更形容，被裁員的員工就像被船長推落海的船員，在被大海吞沒前，心裡只會不斷糾結「為什麼是我」，這無疑是對工作尊嚴與人際信任的巨大打擊。
劉涵竹也坦承，在職涯的最後幾年，螢光幕前的招牌笑容背後，內心其實早已笑不出來。離職前看著抽屜裡的名片，她曾心慌恐懼失去「主播」這個能賦予她身分認同與社會地位的標籤。然而，轉戰自媒體後，從寫稿、拍攝到剪輯全都親力親為，她才深刻體悟到，在公司裡每個職位都可能被輕易替換，但唯有自己，才是人生的不敗主角。
面對中年轉職或裁員危機，劉涵竹以過來人身分給出5點務實建議：
做好心理建設： 淘汰不代表你有錯，而是時代在改變，允許難過但別氣餒太久。
破除終身僱用迷思： 沒有工作能做一輩子，公司也沒有義務養你到老。
帶走個人價值： 離開時帶走的應是能力、口碑與敬業態度，把在公司學到的本事化為自身資產。
持續學習更新： 無論創業或轉行，都要跟上時代脈動，保持競爭力。
重視理財投資： 收入不能只靠死薪水，學會讓錢滾錢才是一輩子的保障。
如今的劉涵竹不僅擁有更寬廣的人生與自主時間，收入也水漲船高。她鼓勵面臨職場危機的同業與大眾，勇敢面對轉變，找回真正發自內心的笑容。
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