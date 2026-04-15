TVBS爆裁員潮縮編百人！主播謝向榮嘆：輪到自己是時間問題

資深主播謝向榮對於公司裁員風波感到無奈。(圖／中時資料照)

TVBS電視台今年2月再度進行大規模人力縮編，加上上一波裁員，人數總計上百人，導致台內員工人心惶惶，深怕就是下一個被鎖定的對象，傳出資深主播謝向榮也為此感到無奈。

資深主播吳安琪無預警遭裁員，證實離開主播台後，據悉，謝向榮及方念華也在名單中，根據《鏡週刊》報導，台內人士指出謝向榮雖然資深，不過為人相當客氣，常常毫無怨言幫同事代班，即便是冷門時段也願意負責，得知謝向榮疑似在裁員名單中，不少人為他抱屈，對此，謝向榮感慨表示：「老同事走了不少，輪到自己也是時間問題」，內心滿是無奈。

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對此，TVBS發聲明否認此事，指出關於方念華和謝向榮所謂「相關人事異動」報導不屬實，正式澄清並無此事，呼籲外界切勿以訛傳訛，至於吳安琪，公司對她多年在崗位上的專業與投入深表感謝，為尊重當事人，就不再進一步說明，接著指出因應產業結構調整與轉型需求，今年進行階段性的人力與職能優化；以去年底新聞部整體人力規模約400餘人為基礎，今年初以來的調整幅度約20餘人，強調團隊已做好轉型準備，會持續精進專業。

傳出TVBS開價百億，吸引兩大金控及一家建商要競標角逐，包括中信、富邦兩大金控，還有台鋼集團及私募基金等外資，不過三者均否認此傳聞，TVBS總經理劉文硯昨晚(14日)發出內部信件，強調沒有出售經營權的規劃。

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