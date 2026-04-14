TVBS爆裁員潮！名嘴昔「被離職」吐心聲：背叛感衝擊

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TVBS發聲澄清裁員潮的報導內容不屬實。(圖／TVBS官網)

TVBS人事異動，再度爆出裁員潮，資深主播吳安琪告別主播台，謝向榮以及方念華，前者澄清職務無異動，後者被列入「留校察看」名單，對此，TVBS發聲強調報導內容不屬實，如今風波鬧得沸沸揚揚，讓曾有過「被離職」經驗的名嘴楊月娥心有戚戚焉，坦言當時腦海中都是「被背叛感的衝擊」。

楊月娥表示TVBS是新聞龍頭、指標性的電視台，如今大規模縮編，意謂著媒體環境惡化、收視習慣改變以及廣告收入銳減，資深主播吳安琪就是TVBS開的第一槍，如今搞的內部人人自危，接著強調離職的感受，關鍵在於「主動」或「被動」，倘若是「被決定」的感覺，絕對會讓人感到相當不舒爽。

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名嘴楊月娥。（圖／楊月娥臉書）

楊月娥回憶起當初在其他公司「被離職」的經驗談，當被主管告知那一刻，心情會從震驚、否認、憤怒、悲傷到接受，甚至會伴隨著失落感、自我懷疑、恐懼未來，尤其是遭到「被背叛感的衝擊」後，會導致腦子一片空白，她強調由於向來不喜歡交惡，不免俗還是得擠出笑容，說些場面話緩和氣氛。

楊月娥指出狼狽轉身後，沒預料到會轉換跑道經營自媒體，甚至當起老闆，「沒人可以再炒我魷魚，除非我不幹了」，讓她直呼命運相當奇妙，接著強調隨著年齡增長，會看明白相當多事情，提醒所有人：「人生目標不只是工作賺錢，還有自我實現的價值」。

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