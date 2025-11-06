TVBS現場直擊！「COP30」元首峰會 巴西雨林登場

COP30氣候峰會即將登場，巴西總統魯拉親自迎接各國元首。（圖／朱光弘攝）

今年的COP30氣候峰會，台灣時間週四晚間在巴西正式開幕，巴西總統魯拉，將迎接出席的各國領袖，包括英國總理施凱爾、法國總統馬克洪，不過美國不會派代表參加。

COP30氣候峰會即將登場，巴西總統魯拉親自迎接各國元首。（圖／朱光弘攝）

巴西貝倫氣候峰會COP30即將展開，各國元首陸續抵達參與這場重要的國際氣候會議。TVBS團隊遠赴24000公里來到位於巴西聖保羅北方2400公里的貝倫市，這個雨林門戶城市被選為會議地點，主要是為了彰顯巴西在雨林保育上的成功成果。峰會將由巴西總統魯拉親自迎接各國領袖，包括英國首相凱爾、威廉王儲及法國總統馬克洪等重要人物都將出席，共同討論全球氣候變遷議題。

在巴西當地時間早上7點，記者們已經觀察到各國媒體記者和代表團陸續前來領取證件，準備進入即將於8點開始的大會場。此次參加元首峰會的國際領袖陣容相當強大，其中威廉王儲是首次參加氣候峰會，他是代表其父親查爾斯國王出席。法國總統馬克洪則在峰會前一天就已抵達巴西訪問，這是他兩年內第二次到訪巴西。

值得注意的是，美國總統川普及美國代表團將缺席本次峰會。川普曾公開表示氣候變遷是「全世界最大的騙局」，美國也計劃在明年1月開始退出巴黎協議，使美國從氣候行動的最大推動者轉變為最大阻力。同時，歐洲國家也面臨諸多挑戰，包括漂綠疑慮和綠色疲憊等問題。由於經濟發展停滯，歐洲國家可能無法像過去一樣投入大量資源對抗氣候暖化，這成為本次峰會的重要觀察焦點。

峰會期間，巴西總統魯拉將舉辦一場午宴，邀請各國領袖加入雨林保護基金（TFFF）。這項倡議旨在鼓勵各國提供資金，獎勵那些致力於保護雨林的國家，給予他們經濟上的支持，以增強他們保護雨林的意願和能力。

整個元首峰會預計為期兩天，將於次日結束，而C30的正式大會則將於下週一開始。TVBS團隊將持續在現場追蹤報導，為觀眾提供最新的峰會動態和國際氣候政策發展。

