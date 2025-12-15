TVBS社會檔案／劉志勤手刃五子故佈疑陣 還原數位相機驚見綁子照

這起慘絕人寰的花蓮五子命案，關鍵突破點來自一張經過還原的照片，確認了真兇就是五名孩子的父親劉志勤。前花蓮縣警局長耿繼文表示，警方成功從劉志勤遺留的沒有記憶卡的數位相機中還原出關鍵照片。這些照片從上而下拍攝了遇害者的屍體，同時也拍到一條運動褲和藍白拖鞋。耿繼文指出，經過多方比對和指認，確定拍照者就是劉志勤和妻子林真米。

由於案發後，劉志勤和他的太太林真米行蹤成謎，使得案情調查陷入困境。時任花蓮地檢署檢察官黃怡君表示，五位小孩的死亡可能有先後的時間順序不同，再加上劉氏夫妻一直沒有露面，也沒有任何消息，因此證據指向劉志勤有涉嫌的可能。不過，黃怡君也強調，當時並不能百分之百確定劉志勤一定涉有犯罪，只能說在刑案的偵辦過程中，劉志勤夫婦被認定涉有嫌疑。

而且警方在調查過程中，發現劉志勤是一個性格孤僻的人。耿繼文形容他是講究「吃好、穿好、用好」的享受型人格，因此欠下上千萬外債；至於犯案動機，耿繼文提出兩種假設：一是劉志勤可能因為欠錢、生意不好而無法負擔孩子的花費，決定結束孩子的生命；二是可能基於某種宗教因素或使命感而犯案。

為了尋找劉志勤夫婦的下落，警方發出協尋專刊，全力追查。同時，發生命案的社區也因各種怪奇傳言而人心惶惶。為了突破案情並安撫民心，耿繼文做出了一個大膽的決定：入住凶宅一周，以實際行動破除傳言。耿繼文回憶，入住凶宅的第一天晚上確實聽到奇怪的聲音，只是查看過後並沒有發現異常。他表示，這個決定是為了幫助破案，相信「如果真有鬼，不會把我掐死或怎麼樣」，而且也平息了各種傳言。

經過漫長的十年等待，案件終於迎來重大突破。一名準備入山打獵的獵人在山區入口附近的樹林中發現了兩具疑似人類的骸骨，立即報警。時任花蓮地檢署主任檢察官許建榮確認，這兩具骸骨正是失蹤已久的林真米和劉志勤夫婦。耿繼文對此表示：「法網恢恢，疏而不漏。雖然我們沒有直接找到證據，但是透過諸多旁證，還原了真實的情況，就是這個夫婦加害自己的子女。」

檢警專案小組根據查扣的跡證推測，劉志勤夫婦可能使用魚藤迷殺五名子女，然後將遺體抬進浴室，並在門縫處貼上膠帶，避免屍臭味外洩。檢警研判，劉氏夫婦有可能在布置好案發現場後，將車輛停放到吉安車站，藉以擾亂檢警的追查方向。最終，這起人倫悲劇的真相，也隨著劉志勤夫婦的死亡，成為永遠的無解之謎。

