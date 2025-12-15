TVBS社會檔案／劉邦友官邸血案八死一傷 檢警偵辦卅年殺手覓無蹤

民國85年11月21日清晨，桃園縣長官邸傳出陣陣槍響，包括縣長劉邦友、議員鄧文昌等九人遭到行刑式手法槍殺，造成八死一重傷的慘劇。

圖／TVBS

資深媒體人范立達回憶，當年疑似有兩名神秘槍手闖進縣長官邸，先是控制了警衛亭的警衛，再進入官邸大廳綑綁所有人，再一個一個送入警衛亭開槍射殺。警方調查發現，槍手一共開了13槍，幾乎都是一槍斃命，九個人中只有議員鄧文昌從鬼門關搶救回來，卻也因為傷勢過重，造成失憶和語言表達能力受損等後遺症，其他八人全數喪命。槍手行凶後，據稱在附近電話亭打了一通電話就消失，從此沒有下文。

廣告 廣告

這起震驚社會的重大刑案，不僅是台灣地方自治史上首位在任內遭槍殺的縣長，也撼動了當時的政壇。然而最棘手的問題來了，槍手是誰？犯案動機是什麼？又為何鎖定桃園縣長？種種謎團，如同魯班鎖般環環相扣，亟待專案小組抽絲剝繭。當時桃園地檢署檢察長的黃世銘表示，檢警需要瞭解九名被害人生前的交往情形，才能找出交集點以便釐清原因，只不過隨著案情陷入膠著，留給檢警的時間已經不多了。

另一個無法突破的關鍵是，案發當下現場管理失序，導致重要跡證遭到破壞。范立達指出，當年台灣刑事鑑識技術仍屬起步的階段，加上血案發生在縣長官邸，大批警消人員衝進現場救人時，在滿地血泊中留下混亂的腳印，加上收到消息的新聞記者也進入官邸，情況非常混亂，而且幾乎完全破壞現場原貌，造成鑑識人員無法獲取任何有效的跡證。

不過，這起血案並非毫無破案機會，當時鄧文昌議員的秘書梁美嬌，因為身體不適沒有進入官邸，意外成為本案唯一倖存的目擊者。范立達表示，檢警幾乎把所有希望寄託在梁美嬌身上，希望能從她的指認中，得到更多有力的線索。

梁美嬌描述，當時兩名男子突然上車，喝令她趴下不准動。她清楚看到他們戴著藍色帽子、穿著黃色雨衣。其中一人很自然地發動車子。她表示自己對檢警雙方的偵訊知無不言，希望官邸血案能早日破案，並提供她在車上聽到的對白作為線索，幫助檢警掌握案情。

關鍵線索是，梁美嬌聽到兩名兇手在車上交談，其中一人稱對方為「老三」，讓警方鎖定全台綽號為「老三」的人進行盤查，並且發布專刊協尋，其中也包括張仲德。就在消息傳出後，張仲德一開始選擇逃避，但幾天後決定主動出面為自己辯護。

張仲德坦承自己有前科，坐過牢也服過刑，但他強調自己沒有殺人動機，也沒有理由殺害劉邦友等人，卻因為「老三」這個稱呼而毀了一生，導致妻離子散。他質疑警方為何將重點放在他身上？張仲德為了捍衛清白主動到案，使得檢警破案的最後希望幾乎破滅，只留下一團迷霧。

范立達認為，這起血案對台灣治安史影響深遠，尤其當年正值李登輝執政期間，不僅被外界批評黑金掛鉤嚴重，讓民眾對政府維護治安的信心日漸動搖；因為劉邦友血案陷入膠著，加上此前的尹清楓命案，及後來發生的彭婉如命案都未能偵破，而被列為民國八十年代台灣治安史上的三大懸案之一。

更多 TVBS 報導

高雄男遛狗遭16槍行刑式斃命 命案百日前…狡猾殺手身份曝

日本懸案／孕婦遭剖腹慘死！子宮塞話筒、鑰匙圈 丈夫回家崩潰

TVBS社會檔案／盧姓女建商被綁慘遭分屍 歐陽榕判死喊冤存在瑕疵

TVBS社會檔案／張人堡十年間殘害三條命 強盜侵犯老婦殺女友裝箱

