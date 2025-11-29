TVBS社會檔案／媳指揮工具人殺前公婆 還「坐在命案現場吃漢堡」等殺前夫

兩具冰冷的遺體被接連運出，家屬跪地痛哭，不敢置信這對六旬老夫妻竟陳屍家中、死於非命。這起震驚高雄湖內當地的雙屍命案，死者為63歲的潘老先生與59歲的潘太太。潘老先生被發現倒臥床上，頭部遭重擊，頸部更有兩處刀傷；而潘太太則被發現倒在兒子房內，疑似遭人以枕頭悶死。然而，更讓家屬心急如焚的是，原本也在家中的三歲小孫女潘小妹妹卻不見蹤影。家屬很快就猜到兇手可能的身分，因為半年前才剛離婚的前媳婦楊可暄，正在激烈爭奪小孩的撫養權，而命案發生前，前媳婦就曾帶著現任男友上門談判監護權。警方調閱監視器後，鎖定楊可暄及其同行男友廖敏貴涉有重嫌，一場由情愛、貪婪與工具人殺機交織的兇殘計畫，就此浮現。

圖／TVBS

這場人倫悲劇的起源，回溯到死者兒子潘先生與前妻楊可暄的婚姻關係。來自台北的楊可暄，當年是透過流行的電話交友與潘先生相識，隨後南下嫁至高雄湖內。但對她來說，鄉下的生活難以適應，還與婆婆存在嚴重的婆媳問題，鄰居也證實楊可暄鮮少做家事，嫌棄婆婆煮的飯不好吃，寧可吃外食。除了這些摩擦，兩人離婚後，原本對女兒不聞不問的楊可暄，竟突然開始爭奪小孩的撫養權。警方在命案發生後，鎖定楊可暄與一名男子同行的白色轎車。時任湖內分局偵查隊偵查員石加宏回想，案發前一天，楊可暄曾帶著她現任的男朋友廖敏貴前來，說要和前夫一家人談判監護權，但遭到潘老先生夫婦強烈拒絕，不願將孩子交給女方，雙方更發生爭執。這讓警方高度懷疑楊可暄將小妹妹帶走的可能性極大。

圖／TVBS

案發兩週後，楊可暄與男友廖敏貴在台中一間網咖落網。當時他們正計畫將存摺帳戶和手機SIM卡賣給詐騙集團充當人頭，換取跑路費，殊不知帳號早已被警方掌握，IP位置也隨即遭到鎖定。當兩人被移送時，戴著安全帽的楊可暄不斷啜泣，試圖偽裝成弱女子，將所有罪行全盤推給男友廖敏貴，而廖敏貴也坦承人是他所殺。然而，警方深入調查後發現，這對情侶的目標遠不止潘老夫妻。其實他們的「主要目標」是前夫潘先生。根據偵查員石加宏的說法，兩人原本的駭人計畫是：打算將潘老先生夫婦及她的前夫通通殺害，隨後廖敏貴再假冒前夫，將潘家值錢的東西過戶轉成現金。殺人後，兩人不僅從潘家偷取財物，甚至還去速食店買了餐點，再次返回潘家，坐在客廳一邊吃著漢堡薯條，一邊等待前夫回家，甚至想好了如何將人凌虐致死。最後是因為久候不至，兩人覺得累了才作罷離開。他們先將作案車輛開到桃園，賣給中古汽車商換取跑路費，隨後便帶著三歲的潘小妹妹一路逃亡至台中。

圖／TVBS

這樁雙屍命案最令人不解的是，廖敏貴與死者潘老夫妻素不相識、無冤無仇，為何卻能下如此兇殘的毒手？原來，和前夫潘先生一樣，廖敏貴也是楊可暄透過電話交友認識的對象。偵查員石加宏揭露了廖敏貴聽命殺人的荒唐動機：「他說他第一次交女朋友，所以他很珍惜那感情，所以楊可暄叫他做什麼他都很願意。」剛被逮捕時，沉浸在戀愛幻想中的廖敏貴，一度想替女友扛下全部責任。直到他得知楊可暄在偵訊時，將所有罪行全推給他，毫不在乎他的處境時，才大夢初醒，意識到自己不過是個被利用的「工具人」。石加宏表示，楊可暄在審訊時也坦承：「她說我就跟他講一講，他就願意去做。」並認為楊可暄有在利用廖敏貴。事實證明，楊可暄全程都在車上等待，對於廖敏貴的殺戮行為知情且指使。

圖／TVBS

最終法官痛批廖敏貴年輕力壯、手段兇殘，判處死刑。而楊可暄則因為沒有親自動手殺人，被判處無期徒刑。然而，這件命案並未畫下句點。在2024年，廖敏貴是聲請「死刑存廢釋憲」的37名死囚之一，槍決執行至今持續被拖延。至於楊可暄，雖然仍在服刑，但她的「無期徒刑」在台灣法律制度下，時間一到，仍有假釋出獄的可能。

