TVBS社會檔案／張人堡十年間殘害三條命 強盜侵犯老婦殺女友裝箱

張人堡十年犯下三起殘忍命案，手段兇殘令人髮指，包括殺害母親同居人、強盜侵犯並且殺害八十三歲老婦，以及殺害女友裝箱棄屍。由於張人堡犯案後故佈疑陣，企圖掩人耳目，最終仍難逃法網。雖然張人堡被判死刑定讞，但他透過司法救濟並在救援團體聲援下，主張自己具有反社會人格，加上因吸毒產生幻覺，要求重審，使得已經定讞的死刑判決，歷經二十一年至今仍未執行。

民國九十二年八月，住在台北士林地區的余姓女子無故失蹤，沒想到竟是一起震驚社會的箱屍案！警方在余姓女子住處的防火巷裡，找到一只裝有屍體的行李箱，經過比對及家屬指認，死者就是余姓女子。經過向鄰居查訪，得知余姓女子平常因紅斑性狼瘡症怕曬太陽，大多晚上活動，但連續幾天都未見蹤影，情況相當可疑。

當時擔任士林分局長的耿繼文表示，為了盡快釐清疑點，專案小組在獲得家屬同意後進入余女家中調查，一進屋就看到現場十分凌亂，鑑識小組除了在浴室和廁所採得血跡反應之外，也在窗口發現有疑似磨損痕跡。因此警方推測，兇手犯案後就將屍體裝入箱子，並嘗試從三樓窗戶用繩子將箱子放下防火巷，避免被人發現。然而由於箱子過重，繩子承受不了重量，導致窗口留下磨損痕跡。

至於兇手是誰？現在又在何處？種種跡象指向死者同居男友張人堡涉有重嫌，經過連日清查，原來張人堡犯案後躲到網咖漫畫店避風頭，想要製造不在場證明，只是法網恢恢，張人堡還是被警方逮捕到案。

張人堡落網後坦承犯行，強調是因為口角不慎失手殺人，並沒有致人於死的意圖；然而耿繼文則指出張人堡的說詞是避重就輕，由於張人堡有藥物成癮習慣，加上長期以來都由余女提供花用。案發當天，由於張人堡不願幫余女代領控制紅斑性狼瘡症的處方藥，而被余女說了一句「沒有用」，這句話導致張人堡勃然大怒，從廚房拿了水果刀刺殺余女。可是被害人當時尚有氣息，失去理智的張人堡一不做、二不休，又拿被害人的內褲摀住口鼻，直到斷氣為止。

更令人震驚的是，刑事局鑑識中心從張人堡的檢體中比對出，他就是十年前強盜侵犯並且殺害苗栗八十三歲老婦的真兇。時任刑事局法醫室主任黃女恩表示，老婦被刺了十多刀，兇手還用放牧的鐵棍破壞老婦人的身體，死狀令人不忍直視。法醫在驗屍時發現老婦還被侵犯，並且從被害人身上找到的明確的檢體。

對此，耿繼文也記憶猶新的說，當張人堡被問及為何會對老婦產生侵犯念頭時，張人堡表示，只是想比較年輕人和年長者的差異。除此之外，張人堡還承認退伍後，因不滿母親同居人大聲咆哮和家暴，在衝突中殺害對方。

十年間奪走三條人命的張人堡，透過各種司法救濟尋求生機，特別主張自己有人格缺陷，加上吸毒產生幻覺，要求重審。然而，法官根據醫學中心的精神鑑定報告，駁回了他的上訴。耿繼文則認為，張人堡會從有利於自己的部分提出救濟來看，顯示張人堡並非如他所言，是盛怒下心神喪失致使無法自我控制，不過耿繼文也不排除張人堡的人格可能與常人不同，再加上吸毒影響，使他容易動怒而且冷血。

法院認定張人堡犯案時並無心神喪失或精神耗弱，仍具有刑責能力，尤其他冷血虐殺老婦的手段完全泯滅人性，應與社會永久隔離。然而，台灣社會對死刑判決意見分歧，導致這項已定讞的判決至今仍未執行。

