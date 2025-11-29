TVBS社會檔案／徐偉展偕表弟劫殺夜歸女 埋屍山區摧殘孕婦泯人性

中山之狼徐偉展假扮計程車司機，在台北市區連續犯下多起強盜性侵案，並殘忍殺害柯姓女子後埋屍山區。他與表弟潘姓少年及賴姓少年共謀，以刀械控制被害人，甚至對孕婦下手導致流產。案發後徐偉展逃亡半年，最終被警方逮捕。雖然他在法庭上翻供並否認性侵，聲稱是在被害人要求下發生關係，只是本案歷經多次審理，法官仍舊判處徐偉展死刑定讞。然而，經過二十八年，就在今年十月七日高院再度開庭，徐偉展雖然因中風導致行動及語言不便，仍透過律師表示他已經被羈押了很長時間，希望能早日出監。

案件始於民國八十五年，徐偉展開計程車在酒店附近尋找夜歸女子，夥同表弟潘姓少年假扮醉酒乘客坐在後座，以順路載客為由誘騙獵物上車。台北市警局少年隊預防組長薛先得表示，徐偉展表兄弟因為缺錢花用，興起強盜酒店小姐的念頭，就在兩人首度犯案時，看到被害的柯姓女子打扮艷麗而起了色心，不但持刀押著被害人前往新北市新店山區小粗坑的空屋，先後性侵被害人。

當時，徐偉展要求表弟持被害人的銀行卡領取現金，被害人不堪受辱，在事後聲稱要向警方舉報，也激發徐偉展的殺意。薛先得描述，徐偉展在表弟領完錢，回到現場後曾示意潘姓少年「這個女的不能留」，隨後從後面用刀刺向柯姓女子。儘管被害人有強烈求生意志並試圖逃跑，但兩人追上將她勒死，最後褪下死者的衣物，將人埋在山區。

更駭人聽聞的是，五天後徐偉展集團再度犯案，還加入了另一名賴姓少年，並且改變作案手法。由兩名少年騎機車尾隨徐偉展的計程車，趁著停等紅綠燈的時候，兩名少年強行開啟後座車門，用尖刀和電擊棒控制兩名女子，帶到偏遠山區強盜性侵。其中一名懷有三個月身孕的張姓被害人更因此流產，原本徐偉展也想要殺人滅口，但因被害人懇求徐偉展考慮「嬰靈」問題，徐偉展最終沒有殺害她們。

全案因為兩名少年無照騎乘贓車被警方攔查而曝光。徐偉展得知消息後，隨即開車載著被害人下山，然後丟包後開始逃亡生涯。薛先得透露，徐偉展在潛逃期間經常做惡夢，甚至向家人訴說看見「不乾淨的東西」，其兄長還到廟裡為他求符。

雖然徐偉展姐姐為他辯護，聲稱弟弟沒有前科而且平時刻苦耐勞，加上徐偉展在法庭上全盤翻供，不但否認是主謀，還聲稱對方是自願發生關係。然而，薛先得表示，徐偉展利用了法律給他的權利一一辯駁、上訴，但是法院經過多次審理，仍舊判處死刑定讞。就在今年十月七日高院再就本案開庭，因為中風導致行動及語言不便的徐偉展透過律師表示，因為已經被羈押了很長時間，希望能夠早日出監。

