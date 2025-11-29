TVBS社會檔案／想搶銀行！汐止兄弟「殺警奪槍」1死1重傷 燒血衣反曝身分

2005年，一場震驚社會的殺警案，讓兩名員警一死一重傷。歹徒犯案後人間蒸發，現場跡證寥寥無幾，案情一度陷入膠著。然而，一起蹊蹺的火警，卻意外成為破案關鍵。一串耐火的鑰匙、一截燒不掉的手套、以及一張殘缺的身分證，讓警方鎖定王姓兄弟，並在殉職員警洪重男「二七」當天，宣布破案。這起原本看似天衣無縫的奪槍計畫，最終因這場無心插柳的火警而被追蹤落網，但受害家屬的傷痛，卻遠沒有結束，尤其在死刑遲未執行的漫長等待中，他們對台灣的司法體系，已然失去信任。

圖／TVBS

2005年4月20日，大批警力突然衝進一處民宅，屋主王媽媽被這突如其來的攻堅行動嚇得尖叫連連，直到看見她的兩個兒子--穿著白色上衣的哥哥王柏忠和綠色上衣的弟弟王柏英--被押下樓，才意識到，這幾天全家人還一起在電視新聞上關注的「汐止殺警案」，主角竟然就是自己的親生骨肉。

這場悲劇發生在2005年4月10日。當天，新北市汐止分局橫科派出所的兩名員警洪重男和張大皞，一如往常地來到橫科路4巷簽巡邏箱。誰也沒想到，埋伏已久的歹徒突然持刀襲擊。歹徒戴著全罩式安全帽，動作迅速，張大皞還來不及反應，脖子便被利刃劃破一道深可見骨的傷口，讓他瞬間全身無力、視線模糊。另一名員警洪重男，甚至被歹徒瘋狂刺了15刀，刀刀刺進心臟和肺部，當場殉職。歹徒的目標是他們身上的配槍，張大皞的警用腰帶被砍斷，佩槍被奪走；而洪重男直到生命的最後一刻，仍緊緊握著佩槍，拒絕鬆手。

圖／TVBS

員警一死一重傷，搶回佩槍、抓到歹徒成為警方的首要任務。警方公布案發時的監視器畫面，顯示歹徒騎乘一輛車牌為XCW-342的失竊機車逃離，然而除了這段影像，案發現場的所有跡證，都沒能提供有用的線索。時任刑事局法醫組長黃女恩表示，現場採集到的DNA，大部分都是警員留下的，兇手沒有在現場留下任何關鍵資訊，加上當年監視器布建不足，影像也較為模糊，導致案件偵辦一度陷入膠著。

然而，在案發十天後，案情出現了戲劇性的轉機。消防隊接獲通報，汐止八連路上的一處廢棄空屋發生火警，警方也隨後趕到。在勘查火場時，鑑識人員發覺這些燒過的灰燼並不單純，發現了幾樣不該被燒毀的東西：一張殘缺的身分證、一串鑰匙、以及一截只剩下拇指和食指的手套殘骸。這截手套殘骸送驗後，竟驗出兩名受害員警的DNA，證明與殺警案有直接關聯。另一項關鍵線索則是身分證殘角，上面還看得到部分地址，時任台北縣警局鑑識課股長李正勇回憶，他們的外勤人員拿著火場找到的鑰匙，在轄區內有類似地址的住家挨家挨戶試，結果竟然能打開王姓兄弟家的大門，種種跡證都指向他們涉案的可能性極高。進一步搜查發現，王家機車的把手保護套已被拆除，而拆掉的把手最終也被找到，驗出兩名員警的血跡DNA，成為鐵證。

圖／TVBS

在殉職員警洪重男的「二七」當天，警方宣布破案。據了解，王姓兄弟因欠下四百萬債務，打算搶銀行，因此事先計畫殺警奪槍。警方在他們家中搜出二十多把大小不一的刀具，甚至還有武士刀。真正犯案的兩把兇刀，以及被搶走的警用90手槍和十二發子彈，則被藏在四獸山忠義宮旁的山區小路。

案件雖然偵破，但傷痛仍在蔓延。身受重傷的張大皞，雖然撿回一命，但頸部十多公分的刀傷卻造成永久性傷害。他在事發後回憶，當下根本感覺不到疼痛，直到全身無力、看到衣服上滿是鮮血，才意識到自己被砍。而洪重男的家屬，更是承受了白髮人送黑髮人的錐心之痛。洪重男身為家中獨子，生於警察世家，原本預計當年年底就要結婚，卻在執勤時犧牲，讓原本應有的幸福戛然而止。

事隔多年，洪重男的父母始終無法從喪子之痛中走出。對於奪走他們兒子生命的兇手，哥哥王柏忠被判無期徒刑，弟弟王柏英被判死刑，但死刑至今仍未執行。洪爸爸痛心疾首地說：「判了又不執行，然後又花稅金養他，他殺了我兒子，我還要繳稅養他，這樣還有公道嗎？」2022年，死囚王柏英甚至聲請再審，宣稱被警方刑求，但遭到高院駁回。

汐止殺警案發生後，警政署調整了巡邏SOP，包括巡邏簽到時背對牆壁、巡邏勤務必須穿著防彈背心，且不再固定巡邏路線，以防歹徒埋伏。然而，殺警案仍不斷發生。對洪重男的家屬而言，死刑這兩個字，似乎已成為政治人物的籌碼，而非真正的正義。他們經歷過失去至親的痛，深知這場漫長的司法煎熬，最終只能無奈地歸結於命運。

