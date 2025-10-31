TVBS社會檔案／「我相信司法 卻被這樣對待」被栽贓判死 冤獄16年無罪

1995年，一場駭人聽聞的撕票綁架案震驚社會。房產業者黃春樹遭綁架失蹤28天後，遺體在汐止汐萬路的一處產業道路下被挖出。警方逮捕了主謀黃春棋，但他的供詞卻牽扯出另一個無辜的名字：徐自強。這宗案件在接下來的20年間，成為台灣司法史上一樁最受矚目的冤案之一。徐自強因共同被告的指證，被判處死刑，儘管缺乏直接證據且有充分的不在場證明，卻在漫長審判中不斷被定罪，直到死刑定讞。最終，他被關押了長達16年，直到2015年才在更九審中獲得清白。他的人生，因司法體制的疏失而徹底改變，從一個平凡的父親，變成一名死刑犯，再到最終無罪，這段經歷讓他失去了家庭、婚姻，以及陪伴孩子成長的寶貴歲月。

這起悲劇始於1995年9月1日清晨，地點是汐止汐萬路的一處產業道路。警方持續開挖，最終尋獲一具被焚屍、掩埋的男屍，死者是房產業者黃春樹。他被綁架失蹤長達28天後，最終仍難逃被撕票的命運。在鏡頭前，死者黃春樹的父親黃健雲悲痛地質問跪在一旁的綁匪黃春棋：「我兒子跟你無怨無仇，你竟然無法無天！」而黃春棋則不斷回應：「對不起，這不是我的意思，你在危害社會。」時任台北市警局副局長劉勤章在案發後表示，雖然案子破了，但警方毫無喜悅，反而是感到悲哀與痛苦，因為「人命關天，人質是當天就被撕票了」。原來，被害人黃春樹與主嫌黃春棋的哥哥黃銘泉是舊識。黃銘泉為土地仲介時結識了身為建商二代的黃春樹，由於被害人認得出他，因此一行人從一開始就決定「先撕票再勒贖」。

1995年9月1日清晨5點多，黃春棋、黃銘泉和友人共謀前往黃春樹位於大直的住處蹲點，早上8點40分，趁黃春樹發現輪胎破了，準備換備胎時，一行人突然持刀抵住他的頸部，將他擄上車。儘管黃春樹當下已認出黃銘泉，並懇求釋放，甚至願意給錢，但綁匪們仍按「原定計畫」將他割喉殺害。隔天清晨，黃春樹家屬接到勒贖電話，對方開口就要7千萬贖金，並約定在內壢車站旁交付。警方在現場埋伏，成功逮捕前來取款的主嫌黃春棋，他隨即供出共犯，除了陳憶隆，還有他的表哥徐自強。同年10月，第二名綁匪陳憶隆在雲林落網，他也咬定徐自強涉案，而黃銘泉則逃往泰國後在當地被暗殺。隔年5月，一審結果出爐，陳憶隆和黃春棋都被判處死刑，徐自強擔心兩人槍決後會「死無對證」，決定在律師陪同下，帶著不在場證明主動投案。他萬萬沒想到，自己竟也被判處死刑。當徐自強聽到死刑宣判時，他感到腦袋一片空白，心裡只有一句話：「哪按呢？」

事實上，徐自強案並無任何直接證據。犯罪期間，他與其他共犯完全沒有通聯記錄。檢警聲稱，相關文件和資料在納莉風災時遺失了，唯一證據只剩下黃春棋、陳憶隆的供詞，儘管兩人說詞反覆，但當時的法官仍將其作為定罪依據。徐自強案義務律師團律師林永頌表示：「你判一個人死刑，如果他說有，或者是有其他各方證據也真的顯示他有，那OK。但是如果沒有證據顯示他有，只是兩個人說有，這樣合理嗎？」。檢警找不到證據，但徐自強卻有明確的不在場證明。9月1日當天，正好是他小兒子開學日，他不僅帶兒子去學校，上午10點47分還被拍到在桃園龜山郵局ATM提款的監視器畫面。中午，他在母親的美容院與店員一同吃午餐，下午則把車牽到修車廠修理，修車廠老闆也能作證，與撕票埋屍地點汐止山區距離甚遠，都顯示他不可能出現在犯案現場。然而，這些對徐自強有利的證據都不被法官採信，直到更五審，他仍然被判處死刑定讞。

徐自強回憶起接到死刑定讞通知時，竟然感覺很輕鬆，認為「一件事總算結束了」。但他的母親卻無法接受：「你連一點他的證據都沒有，你這樣要怎麼跟我們交代？我真的已經很累很累了。」徐自強案歷經一次又一次的非常上訴，卻仍被法院駁回。直到2004年，大法官做出第582號解釋，規定共同被告的證詞，若要作為不利於己的陳述，應將其視為證人，並接受詰問。同時檢察總長也在隔年第五度為徐自強提起非常上訴。事實上，陳憶隆曾向徐自強的母親坦承，自己當初誣陷徐自強是為了「拖延時間」。陳憶隆在自白書上清楚寫道，他故意誣陷徐自強，只因記恨對方曾經向他催討債務，並深知只要說詞反覆，案件遲遲未釐清，就能拖延死刑執行。

2012年5月，根據《速審法》規定，被告不得羈押超過8年，徐自強得以死刑犯身分帶罪釋放。徐自強入獄時年僅27歲，出來時已經43歲，原本國小一年級的兒子，早已退伍當兵，甚至還當了阿公。他感嘆自己「失去所有」，「16年失去太多了」，他的家庭、婚姻都不在了，也失去了陪伴兒子成長、陪伴父母身邊的機會。

徐自強出獄後，到民間司改會擔任志工，同時準備更九審。2015年9月，在義務律師團的不懈努力下，徐自強終於得到清白，獲判無罪。律師林永頌表示：「很多的證據其實是矛盾的，沒有經過好的思辨。我們也呈現了黃春棋跟陳憶隆好多的筆錄，裡面有多少的矛盾。」如今，黃春棋和陳憶隆已是等待槍決最久的死囚，檢察總長也在2024年為他們提起非常上訴。但黃春棋與陳憶隆的案子，和徐自強的冤獄有著本質上的不同。徐自強感嘆：「我常講我是因為相信司法，我才願意走進來，結果進來以後你們這樣對待我。」他因冤獄被關押5624天，最終獲得2812萬元的刑事補償金，創下冤獄賠償的次高紀錄。雖然獲得了賠償，但這筆錢永遠無法買回他失去的青春與人生。

