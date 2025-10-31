TVBS社會檔案／搶劫事務所被認出 歹徒9刀狠刺「準新郎律師」滅口

1996年1月9日，一樁震驚社會的強盜殺人案在台北市發生。年僅32歲的律師周德勝，在與女友步入禮堂的前一天，遭歹徒入室強盜並殘忍殺害。其中一名兇嫌「瘋狗」蕭仁俊，不僅在獄中幡然悔悟，甚至成了能蓄髮捐贈給癌童的「模範死囚」，引發社會廣泛討論。然而，即便兩名兇嫌蕭仁俊、廖家麟都已在2010年死刑定讞，卻因死刑門檻拉高等因素至今未伏法。對受害者家屬而言，兇手在獄中的「行善」舉動，能否真的彌補奪走一條寶貴生命的罪行？這場長達29年的司法糾葛，成了檢驗社會正義與人道關懷的複雜難題。

圖／TVBS

廣告 廣告

故事要從民國85年說起。1月9日傍晚，台北市中正一分局仁愛路派出所接到一通緊急報案電話，一名女子顫抖地求救，說自己被人綁架。警方根據線索，火速趕到仁愛路二段一間律師事務所。當下研判歹徒已不在屋內，決定破門而入。警方在廁所發現被用電話線綁在椅子上、雙眼被膠帶封住的被害女子，她是事務所員工；然而，一旁卻還有另一名男子，已然沒有生命跡象。這名死者正是事務所的主持律師周德勝，他身中九刀，雙手被手銬銬住，雙腳被綑綁，頭部甚至被膠帶纏繞，明顯是預謀犯案。

警方立即成立專案小組，發現這起命案疑點重重。首先，死者周德勝律師竟是在婚禮前一天遇害，更重要的是，周律師的世華銀行帳戶，在案發後40分鐘，被人從九信古亭分社分三次盜領走新台幣6.1萬元。警方調閱ATM監視器畫面，清楚拍下歹徒的右臉，只見他年約20多歲、留著中分捲髮、戴金邊細框眼鏡，還刻意用格子圍巾遮住下半臉。警方立刻印製懸賞海報，祭出百萬獎金，發動群眾協尋。懸賞海報發布後，一名秘密證人主動到案，指認監視器畫面中的男子是綽號「瘋狗」的蕭仁俊。警方在案發後第14天，也就是23日深夜，在台北市錦州街的餐廳埋伏，順利將他逮捕到案。

圖／TVBS

蕭仁俊落網後沒有否認犯行，並供出另一名共犯。他自述當年僅25歲，卻已是監獄的常客，人生有一半時間都在牢裡度過。他在獄中結識綽號「小龍」的廖家麟，兩人假釋後經常混在一起，聯手犯下多起強盜案。這次他們鎖定的目標，是廖家麟姐姐的朋友周德勝律師。蕭仁俊供稱，早在案發前，也就是去年11月30日深夜，他們就曾試圖潛入周德勝住處準備行搶，卻陰錯陽差走錯間，綁了對門鄰居，但仍搶走10萬元；儘管如此，他們並沒有放棄搶劫周律師的計畫。

根據蕭仁俊的說法，他們最終決定下手的原因是：「因為他跟我們其中一個人有認識，他有看到。」為了滅口，決定痛下殺手。蕭仁俊解釋，是因為廖家麟被周律師認出來，才動了殺人念頭。兩人先聯手用窗簾繩要勒斃對方，見周律師只是昏迷沒死，蕭仁俊便拿出蛇刀，朝周律師身上猛刺九刀奪命。蕭仁俊與廖家麟一二審都被判處死刑，但最高法院卻10度發回更審，共進行了12次審理。直到2010年9月，最高法院駁回兩人上訴，全案定讞，兩人最終被判處死刑。然而，定讞至今已超過15年，兩人仍未槍決。

圖／TVBS

這段期間，蕭仁俊在獄中性格有了極大轉變。一名牙醫師陳政弘每週都會為看守所的收容人看牙，蕭仁俊成了他的病患。由於蕭仁俊滿口爛牙，陳醫師決定為他免費製作一副假牙。這份來自陌生人善意，竟開始讓蕭仁俊為自己曾做過的事，感到後悔與愧疚，他寫信感謝醫師，並逐漸有了「模範死囚」的稱號。他甚至在獄中觀看癌童紀錄片後，興起做善事的念頭，主動向所方申請蓄髮，希望能將頭髮捐給癌症病童製作假髮，在民間司改會的協助下，他成為全台第一位蓄髮的死囚。

然而，即便蕭仁俊在獄中行善，社會對死刑犯的態度仍是兩極。2022年，蕭仁俊與廖家麟等7名受刑人，因無法參與18歲公民權修憲複決公投，向法院聲請假處分遭駁回；2024年，憲法法庭針對死刑門檻做出更嚴格的合憲性審查，兩人也聲請再審，但因沒有新事證，不符合再審要件，最終被駁回。

圖／TVBS

儘管蕭仁俊試圖抓住一線生機，但在另一個角度，對周德勝的父母來說，他們的孩子被殘忍剝奪了生命，而兇手在獄中的「悔改」與「行善」，能否真正彌補他們失去兒子的痛苦？當死刑的存廢成為公眾議題，這起案件也成了我們社會必須面對的道德考驗：誰又能真正還給周德勝活著的權利？

更多 TVBS 報導

TVBS社會檔案／陳佳富策畫詐保殺妹割頭！自稱思緒失調欲開脫重判

TVBS社會檔案／單親媽慘遭渣男割喉奪命！手腳被反綁全裸陳屍床上

TVBS社會檔案／全裸女派報生遭棄屍公墓！三兇嫌為一萬元殘忍絞殺

TVBS社會檔案／大安分局地下室淒厲哭嚎！舞小姐遭男客分屍「頭找不到」

