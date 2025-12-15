TVBS社會檔案／洪若潭一家五口共赴黃泉 焚化遺體之謎成世紀奇案

「伯母，伯母，不要進去！」當洪若潭的岳母和母親發現自己的孩子陳屍在後院焚化爐內時，止不住的淚水訴說著撕心裂肺的傷痛。更令人不解的是，這對夫妻的三名子女也下落不明，讓這起命案蒙上更深的謎團。

時任彰化縣警局鑑識組巡官翁照琪表示，當他們打開焚化爐時，發現兩具已經焦黑但尚未完全燒盡的大體在裡面。由於案情重大，立即向上級通報。然而，案件最大的謎團在於三名子女的下落。時任刑事局鑑識科警正科員吳憲政認為，關鍵就在於確認這三個孩子是否真的離開人世，以及是合意、被加工或不知不覺被殺害。遺憾的是，現場採集到的血跡量太少，無法印證三名子女確實已經離世。

吳憲政指出，雖然在焚化爐爐壁發現了血跡，但鑑定結果顯示那是洪若潭妻子姚寶月的血跡，而非孩子的。儘管洪若潭在遺書中寫道不忍孩子們留在人間受苦，依照他們的願望先將遺體火化再把骨灰撒入大海，但專案小組起初對此持保留態度。

隨著更多證據浮現，包括洪若潭寄給妹妹的遺書影本筆跡鑑定，以及關鍵監視錄影畫面的發現，案情逐漸明朗。吳憲政提到，九月五日凌晨四點三十七分，監視器拍到洪若潭的車子開出洪宅往二林市區方向行駛，六分鐘後返回洪宅。由於當時監視器效果不佳，只能看到車內有兩個人，副駕駛座疑似是頭髮較多的姚寶月。警方研判當天凌晨四點多，夫妻倆開車去寄遺書後返回家中，一個小時後開啟焚化爐。

警方在現場還發現一處被焚燒的痕跡，翁照琪表示，他們原以為可能是子女被埋葬的地方，結果挖出的卻是家庭生活照，包括洪若潭與孩子們從小到大的照片，從並未完全燒毀的跡象來看，顯示洪若潭早有縝密的布局，準備離開人世，並且將所有珍視的物品付之一炬，如同「塵歸塵，土歸土」，不願在人間留下痕跡。

究竟是什麼困難逼使一家五口走上絕路？洪若潭的友人透露，可能與祖產有關。他表示，兄弟姊妹之間為了祖產問題產生誤解，外界有許多負面且難聽的言論冤枉他，而他又不願向人訴說，因此心理上承受著外界無法理解的沉重壓力。

翁照琪感嘆，這類家庭悲劇若能在出現徵兆時及時介入輔導，或提供其他解決管道，或許就能避免。他強調，遇到困難時一定要尋求幫助，自我傷害無法解決問題。吳憲政也呼籲，家庭成員間若有問題，應透過社政或衛政管道尋求解決；若有精神上的強迫性症狀，也可以就醫治療，避免偏差行為造成家庭悲劇。

或許一個轉念，洪若潭有機會突破生活中的困境，不讓家族紛爭成為生命的糾結。然而，這起人倫悲劇因始終未找到三名子女下落，案情真相也隨著檢察官依法簽結，成為永遠解不開的謎團。

