TVBS社會檔案／王鴻偉追求不成橫生殺意 狠砍心儀女孩176刀幾斷頸

淡水一家建築公司的小開王鴻偉，因為追求張姓女大生不成，加上女方婉拒王鴻偉接送上班心生殺機，在駕車撞昏張女後，不但把對方放入後車箱逃逸，更在途中砍殺張女176刀，幾乎斬斷她的頸部。由於王鴻偉手段兇殘，加上與母親會面時曾提及暫時不要和死者家屬談和解，而被法官認定不具悔意判處死刑，但是二十五年來，王鴻偉不斷透過上訴等程序展開司法救濟，即便全遭駁回維持死刑定讞，然而極刑判決至今仍未執行，讓死者姐姐質疑要為妹妹伸張正義會如此困難？

圖／TVBS

廣告 廣告

一起車禍事故，為什麼最後會變成殘忍的兇殺案？發生在淡水的張姓女大生命案，引起社會震撼，當時最先抵達現場的派出所巡佐陳明信指出，車主肇事後不但沒有留在現場，還把張姓女生塞入後車廂即逃離現場，詭異的行為令人不解，尤其警方根據張女姐姐提供的線索，發現肇事的白色進口車是當地一位建商小開王鴻偉所有。在救人第一的前提下，警方立即擴大追查，希望能阻止悲劇的發生。

然而經過幾小時後，警方在商工路的草叢中發現一具下身赤裸的女屍。由於事件發生時間相隔甚短，且位置距離不遠，警方迅速聯繫張女家屬確認身份。經鑑驗，死者生前遭砍176刀，頸部幾乎與身體分離，面容毀損殆盡。

圖／TVBS

巡佐陳明信回憶，棄屍地點偏僻，加上家屬的指證，讓警方懷疑王鴻偉涉案。當警方找到王鴻偉時，他堅稱無辜，並聲稱車輛失竊，有不在場證明。然而，經過科學取證與微物跡證比對，證據指向王鴻偉，加上警方在其住處找到死者衣物，最終讓他坦承犯案。王鴻偉供稱，因為追求張女不成，而且對方又不接受他接送上班的心意，在受到刺激的情況下，才會痛下殺手。

圖／TVBS

檢方以王鴻偉殺人罪行明確、手段兇殘，建請法院判處極刑。雖然一審法官考量王鴻偉年輕且有悔意，判無期徒刑，可是死者家屬難以接受。二審時，法官發現王鴻偉與母親會面時，曾對是否給予被害人家屬和解金時說：「如果最後判死刑，妳會一併損失850萬和兒子，所以先看判決結果再說。」就是這番對話，讓法官認為王鴻偉並沒有真心懺悔，因此改判死刑，歷經最高法院三審也維持原判定讞。

圖／TVBS

然而死者家屬不解的是，為何已經定讞的裁判一直都不執行？更讓王鴻偉不斷透過上訴等方式尋求司法救助，至少歷經二十次聲請再審均被駁回，家屬質疑這是否是浪費司法資源？也對替妹妹伸張正義的艱難感到無奈。

此外，張女的大姐認為王鴻偉的說詞是避重就輕，試圖以患有思覺失調症為藉口推卸責任，更質疑王鴻偉口中的後悔，其實是在博取同情。法界人士指出，判斷被告是否可再教化缺乏明確標準，而且有可能出現模仿效應；如果涉及死亡判決的被告都這麼做的話，將會削弱制定死刑用以嚇阻犯罪者的威懾力。

更多 TVBS 報導

TVBS社會檔案／「我相信司法 卻被這樣對待」被栽贓判死 冤獄16年無罪

遭熊撕裂臉部！印度婦毀容失明 「黑布遮臉」救援畫面曝光

川嗆民主黨煽動 應處死刑！有感物價飆 川民調剩38%

孟加拉前總理鎮壓抗議民眾釀1400死 今判死刑但一原因無法執行

