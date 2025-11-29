TVBS社會檔案／盧姓女建商被綁慘遭分屍 歐陽榕判死喊冤存在瑕疵

高雄盧姓女建商綁架分屍案至今仍存在諸多爭議，兇手歐陽榕雖然六度判死，但因聲請釋憲，至今還未執行。歐陽榕除了否認犯案外，更質疑法院以「不詳方式殺人」為由的判決存在瑕疵，也讓這起發生超過二十年的殺人分屍案，在執行死刑與司法正義之間不斷拉鋸。

圖／TVBS

盧姓女建商遭到綁架殺害分屍案震驚南台灣！兇手歐陽榕在警方戒護下，前往棄屍地點模擬棄屍過程，全案經高雄地檢署完成偵辦後，以其犯案手段極其殘忍，擄人後又剝奪被害人生命並且予以分屍，因此向法官求處死刑。

尤其歐陽榕在審判期間始終否認殺人，聲稱盧姓女子是在他家浴室滑倒，等他發現時已無氣息，因為害怕會被鄰居誤會的情況下，才將死者支解，並且把殘肢裝進十個大塑膠袋，分別丟進垃圾車和山區。但是這番說詞未被法院採信。曾任新北市及屏東地院的前法官劉明潔表示，從常理判斷，如果民眾突然發現有人在家中過世，大多會尋求外界協助；然而歐陽榕卻在當下就決定支解死者屍體，明顯異於常情。

圖／TVBS

另外就雙方的私交而言，盧姓女建商可說是歐陽榕的恩人，長期提供歐陽榕經濟方面的援助，只不過歐陽榕因為個人事業經營不善，積欠不少外債。特別是歐陽榕有意從事其他生意，曾撰寫投資計畫向死者借款遭拒，因而心生歹念；加上警方曾在歐陽榕家裡找到一份「犯罪計畫書」，儘管他辯稱這份計畫書只是隨意記事，但法院認為計畫書的內容和犯案情節有相當程度的雷同，也符合歐陽榕在事前計畫的習慣。

圖／TVBS

劉明潔進一步表示，法官之所以判決死刑的關鍵原因，在於歐陽榕在接受測謊時的報告結果，因為檢警在問到歐陽榕是否殺害死者等關鍵問題時，呈現不實反應。劉明潔指出，雖然測謊報告不能作為被告有罪的唯一證據，但是在無法找齊直接證據時，這項報告結果可以作為其他旁證具有證據能力的依據，對法院心證具有一定程度的影響。

儘管歐陽榕持續透過司法管道提出救濟主張，堅持證據不全和判決存在瑕疵，質疑法官以「不詳方式殺人」對他量刑，是「先射箭再畫靶」，但是劉明潔解釋，法院認為歐陽榕在案發當下與後續的說法版本出入很大，而且也不符合現場查證的結果，但是有民間團體認為，即使歐陽榕存在毀損屍體的事實，然而並沒有直接證據證明他是殺人真兇。劉明潔解釋，法院無法認定犯罪方式和殺人起因，在於死者屍體遭到支解並棄置多處，而這正是歐陽榕造成的結果；若因此無法反推認定事實，恐怕會有變相鼓勵涉案關係人，以極度湮滅證據的行為來逃避罪責。

圖／TVBS

只不過這起綁架撕票分屍案發生至今已超過二十年，即便歐陽榕六度判死，表面上似乎已對兇手做出刑事裁處，但是一直未執行的判決，讓全案在處死與求生的爭議中持續角力。

