TVBS社會檔案／誰殺了女權鬥士彭婉如？ 重大懸案推動性侵防治法
彭婉如生前最後身影，是準備搭乘計程車回高雄圓山飯店時，在尖美飯店大廳被監視器錄下的畫面。原本彭婉如計劃隔天出席民進黨全代會，卻在搭車後失蹤。為此，高雄市曾調集大批警力清查，希望能儘快找到人。
彭婉如無故失蹤，曾引起諸多揣測，當年擔任民進黨秘書長邱義仁則強調，彭婉如為人單純，黨內外都沒有政治恩怨，更呼籲警界必須重視此事，全力協尋。對於這位女權鬥士的失蹤，警政署不但在高雄圓山飯店周邊的覆鼎金公墓搜索，並下令南部七縣市警察局組成聯合專案小組擴大清查。
然而令人遺憾的是，彭婉如失蹤四天後，警方接獲民眾報案，指稱在鳥松鄉一處工廠旁草地，發現一具全身赤裸的女屍。由於報案人的描述與彭婉如有相似之處，因此警方除了封鎖現場之外，也通知家屬和同事前來指認，確定死者就是彭婉如。經過初步認定，彭婉如陳屍的地點應該不是第一現場，可能是抵抗時被兇手狠刺三十五刀，主要致命傷在左頸部和左肋部，因失血過多死亡。
律師劉韋廷表示，彭婉如案成為懸案與當年檢警科學辦案工具老舊及技術不夠新穎有關。當時台灣調查犯罪手段相對落後，監視器不多，也沒有完善的DNA辨識資料庫。加上彭婉如遺體發現時已經過四天，暴露在戶外，許多證據可能遭到污染，使調查變得困難。
案件發生後，因為線索不足陷入偵辦困境，律師劉韋廷表示，彭婉如案之所以會成為懸案，和當年檢警科學辦案工具老舊及技術不夠新穎有關。當時台灣調查犯罪手段相對落後，監視器不多，也沒有完善的DNA辨識資料庫；加上彭婉如被棄屍戶外，發現遺體時已經是案發的第四天，許多跡證遭到污染，增加調查難度。
這起震撼各界的事件，也觸發了全台民眾對女性人身安全的重視，更促成了性侵害犯罪防治法修正案的通過，確立性侵害為國家明訂的犯罪型態。劉韋廷認為，這是對女性安全與權益，在刑法上一個跨世代的修正，彭婉如以自己的生命將女性主權推進一大步，救了更多女性。
勵馨基金會執行長王玥好表示，彭婉如事件催生了性侵害犯罪防治法，將性侵害從個人名譽問題轉變為國家主動偵辦的犯罪類型。法律修正後，性侵害的法律要件從「致使不能抗拒」改為「違反其意願」，強調每個人都有性自主權，任何違反個人意願且關於性方面的行為，都應該視為是犯罪。
王玥好也指出，台灣性侵案的黑數依舊偏高，起訴率只有三成三，顯示社會需要導正性自主權的觀念，因為還有許多人依舊停留在「完美被害人」的窠臼中，認為被害人是因為沒有保護好自己，或是舉止不當才會讓加害者有機可趁，這不但是一種錯誤的觀念，也容易助長加害者為所欲為。律師劉韋廷也強調，通過性侵害犯罪防治法的修正案，就是要讓大家認識到性自主的重要性，來扭轉社會長期以來，針對被害人的穿著或行為來檢討被害人的謬誤。
雖然性侵害犯罪防治法正式上路將近三十年，但是這部法律仍有改善的空間，女權團體及法界人士均認為，法律設計需要隨著時代變化不斷更新，才能確保受害者得到實質的照顧與關懷，加快台灣社會安全的進步。
更多 TVBS 報導
高雄男遛狗遭16槍行刑式斃命 命案百日前…狡猾殺手身份曝
日本懸案／孕婦遭剖腹慘死！子宮塞話筒、鑰匙圈 丈夫回家崩潰
TVBS社會檔案／盧姓女建商被綁慘遭分屍 歐陽榕判死喊冤存在瑕疵
TVBS社會檔案／張人堡十年間殘害三條命 強盜侵犯老婦殺女友裝箱
其他人也在看
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 36
MLB》日職2027廢除投手打擊 日球評：永遠不會有第2個大谷了
道奇二刀流球星大谷翔平被讚譽為「當代貝比魯斯（Babe Ruth）」，他來自日本而不是美國。在大聯盟的國聯改採指定打擊（DH）制度之後，日本職棒的中央聯盟做為「投手打擊」的最後堡壘，也表決通過2027年跟進太平洋聯盟的指定打擊，2026年將是投手上場打擊的最後球季。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 22
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 87
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 20 小時前 ・ 3
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 3 小時前 ・ 108
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55% 1萬多人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 3 小時前 ・ 2
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 28
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 36
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 72
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 217
iRobot申請破產！中國杉川機器人收購100%股權：曾經的掃地機器人龍頭，為何被迫走向私有化？
美國掃地機器人龍頭品牌 iRobot 正在啟動破產重整程序，並將由深圳 PICEA 機器人及其子公司 Santrum 收購控股。數位時代 ・ 7 分鐘前 ・ 67
賴清德出招！逼在野黨提倒閣？媒體人笑了1句話狠打臉
傳府院高層拍板對藍白新修的財劃法採「不副署、不公布」。綠營更帶風向喊倒閣重選立委，媒體人周玉蔻今也在臉書稱賴政府在逼迫在野黨進行倒閣，屆時總統可解散國會，立院就能改選。不過，周玉蔻的觀點有媒體人早就有類似看法，他在其粉專狠酸為何不是民進黨提，51戰隊連署成案綽綽有餘。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 140
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 557
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 362
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 127
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8