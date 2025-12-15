TVBS社會檔案／軍營內女童被殺 軍方抓錯人酷刑逼供 「烏龍槍決」小兵

軍營內女童肚破腸流慘死 江國慶「被冠罪」槍斃 這起駭人聽聞的命案發生在1996年9月，地點是紀律嚴明的空軍作戰司令部營區內。被害女童年僅五歲，她的母親是營區福利社員工，案發當天女童失蹤，在緊急協尋後，她的遺體被發現棄置在福利社後方的水溝旁，狀態慘不忍睹。根據當年的新聞片段與軍方證詞，女童被發現時「下體撕裂，肚破腸流」。由於案發地點位於高度戒備的軍事重地，專案小組認定兇手必為內部人員所為，初步鎖定福利社附近的廁所為第一現場。然而，現場地面已被清洗，未留下血跡等直接痕跡，專案小組轉而在垃圾桶內找到女童衣物，決定將桶內所有衛生紙全數挖出，希望掌握體液，進行DNA比對，以期找出真兇。

圖／TVBS

在社會與媒體鋪天蓋地的輿論壓力下，軍方在案發後不到一個月，便草率地宣布破案，指出經過三個多星期的調查，發現21歲上兵江國慶「涉有重嫌」。江國慶是飛虎隊第629梯次義務役士兵，再三個月就能退伍，案發當天他正好在福利社服務。軍方宣稱，破案關鍵除了衛生紙中驗出他的DNA、軍服上有血跡反應、測謊未通過外，最關鍵的是江國慶有一份「自白書」坦承犯案。軍方描繪的犯案經過是江國慶引誘女童說「我有東西給你吃」，隨後「用右手把她橂昏」，並拖至廁所進行性侵與殺害。李天羽當時更向媒體強調，發現江國慶「心神不寧」，「在言詞之中太多的地方產生疑點跟矛盾」，並稱這個案子「給我們軍中最好的一個案例，不能夠做壞事」。這場看似「天網恢恢疏而不漏」的破案記者會，讓軍方獲得了短暫的掌聲。 家書喊冤 江國慶被「刑求37小時」逼寫自白書 然而，在軍方風光破案的同時，江國慶家屬收到的卻是一封封充滿血淚的喊冤信。江國慶的哥哥在隔年受訪時揭露，弟弟是遭受了「電擊棒恐嚇」、毆打等殘忍的刑求手段，辦案人員甚至威脅他：「你就算不承認，我也有一些證據可以辦你，你一樣死刑。你還不如趕快承認，教官會想辦法救你。」江國慶以為照著「教官指示」寫下自白書就能獲救，卻換來軍法審判的唯一死刑。江國慶的父親一度在鏡頭前悲憤吶喊：「如果真的有做這件事，受國法制裁，抓去槍斃我沒怨言。如果沒有做，冤枉他，我養到20幾歲卻被冤枉抓去槍斃！」但在軍事審判的快速運作下，即使家屬力求謹慎曾爭取到一次翻案重審，最終判決仍維持死刑。在案發隔年的8月，江國慶火速遭到槍決，得年僅21歲。這場悲劇，讓江家將所有經手案件的人士列為「狗官」名單，貼在牆上，只求已逝的兒子能「有冤報冤，有仇報仇」。

在接下來的十多年間，江國慶的父母始終堅信兒子的清白。他們沒有放棄，為了替兒子平反，四處奔走，向多達兩百多個單位陳情。直到十年後，司法奇蹟才終於出現。監察院發交檢警重啟調查，時任監察委員馬以工在2011年指出，江國慶在三次開庭時「都有當庭否認翻供」，但當時軍方都沒有重視。果然，這次調查有了重大新發現。檢警在細讀卷宗時，發現軍方遺漏了一份來自另一名士兵許榮洲的重要自白。許榮州與江國慶同樣在空軍司令部服役，他是警衛連士兵，在女童命案隔年就因另兩起性侵案入獄，且在獄中曾向獄友自爆自己才是兇手。 兇手另有其人 江國慶案終獲平反 卻已魂斷刑場 檢警立即行動，重新採取許榮洲的掌紋送驗。時任特偵組發言人陳宏達在2011年對外證實，當年案發現場窗戶留下的「半枚掌紋」與許榮洲相符，且當初在衛生紙上採集到的DNA，「也不是江國慶的，是來自他（許榮洲）」。鐵證面前，江國慶的冤屈終於得以昭雪。調查證實，當初江國慶的「自白書」是在連續37小時的疲勞訊問與刑求下所逼迫寫出。儘管事後軍方人員仍極力否認有刑求，但在輿論與新證據的壓力下，時任總統馬英九在2011年前往江家，公開代表政府向江國慶和家屬道歉，坦言這是「無法彌補的憾事」。江國慶成為解嚴以來第一宗冤獄錯殺案，並創下1.03億元刑事補償金的紀錄。然而，長年為冤案奔走的江國慶父親江支安，卻在案件平反的前一年抑鬱而終。江國慶母親王彩蓮面對遲來的正義，在丈夫靈前哭訴：「老公，江國慶的案件終於還我們清白了，你可以放心了。」 「急於破案」殺錯人 下令軍方高官卻升國防部長 然而，這場冤案的司法正義似乎只對冤魂有所交代。烏龍槍決的關鍵高層，包括時任作戰司令陳肇敏、空軍政戰主任李天羽，在這之後竟然高升為國防部長。檢方認定陳肇敏為「急於破案」才指示反情報總隊上校柯仲慶進行刑求逼供。馬英九與國防部雖代表政府致歉，但這些涉案人員在刑事責任上幾乎是「全身而退」，行政懲處也多僅以記過草草了事。更令人無奈的是，這起案件被冤的似乎不只江國慶。新的嫌疑犯許榮洲，一審被判刑18年，但在高院二審卻戲劇性地大逆轉獲判無罪，當庭釋放。法官認為，許榮洲有輕度智障，不識字，七次自白認罪又翻供，反覆不定，難以確認自白書是否為真；且現場掌印只能證明他來過廁所，無法證明他殺害女童。許榮洲的律師陳益軒表示，應考量他的智能不足，無法清楚說明翻供的原因。最終，江國慶與許榮洲都被判無罪，女童慘死軍營，真正的兇手究竟是誰，案發29年至今仍是懸案，正義最終未能降臨到被害者身上。

