TVBS社會檔案／10大懸案...彰化母女詭電梯內「脫衣脫鞋」 從此人間蒸發至今

10大未解懸案 彰化母女「電梯失蹤」至今未尋獲 根據警方調查，劉慧君離家出走的原因與家庭因素有關。她的丈夫有酗酒和家暴問題，儘管兩人曾離婚後復合，但丈夫本性難改，劉慧君最終決定帶著小女兒離家。但在選擇離家地點時，她沒有投奔娘家，而是特地騎車來到8公里外的員林，進入一棟與自己毫無瓜葛的大樓。時任員林分局副分局長紀孝蘇表示：「如果說她都沒有認識的，為什麼會跑來這一棟？這些住戶的名冊，我們也給她的家人去做比對，他們也都不認識這些人。」這棟大樓成為一切謎團的起點。電梯監視器錄下的畫面，是她們最後的蹤跡：母女倆進入電梯，劉慧君面色蒼白地按下11樓，電梯門一關，她竟開始脫下自己與女兒身上的外套，隨後又脫下鞋子。等到電梯門打開時，她把這些衣物和鞋子留在電梯內，抱起女兒匆忙離開，走出鏡頭外。紀孝蘇直言：「有點詭異啦，脫下外衣的話，你最起碼也會拿在手上啊，為什麼會丟在地上？那更詭異的是，為什麼她要脫下鞋子？」

圖／TVBS

為何在電梯內脫衣? 母女「沒出大樓」卻人間蒸發 劉慧君母女離開電梯後，宛如憑空消失。這棟大樓一共有13個監視鏡頭，光是一樓大廳就有4個，照理說她們要離開大樓，無論走哪條路線都必然會經過大廳，監視器不可能毫無紀錄。但事發大樓管理員（2008年受訪時）證實：「電梯有錄影看得到，但監視器都沒看到她們從大廳出去。」她們既未被拍到走出大樓，警方立即對大樓展開全面搜索。時任副分局長紀孝蘇表示：「我們曾經有到地下室的機房，還有頂樓的水塔，全面的去做清查，而且我親自還爬到上面去看水塔，有沒有掉到水塔裡面。」警方翻遍了任何可能塞進人的空間，但搜索結果一無所獲，「活要見人死要見屍嘛，可是屍體也都找不到啊。」

警方開始尋找母女倆可能離開的途徑。「跳樓一定會非常明顯，一定會有人報案。」紀孝蘇否認了跳樓的可能，同時也認為跳到隔壁樓的可能性很低，因為中間隔了一條防火巷，就算距離夠近，從高樓跳下來仍有7層樓左右的落差，加上隔壁樓也有設置阻隔，根本過不去。在所有可能性被一一排除後，唯一的可能，似乎只剩下非正常途徑的離開。紀孝蘇推測：「除非一種可能，就是她從後面搭人家的汽車出來。因為汽車很多都有那個玻璃不是很清楚，所以一般來講我們攝錄鏡頭，很難照攝到車子裡面人的一個容貌。」然而，警方已確認住戶中沒有劉慧君的親友，也沒有人認識她們，由外人協助掩護離開的說法仍缺乏佐證。 台版藍可兒? 彰化警重啟調查無果 家暴夫也身亡 直到2013年，加拿大華裔女子藍可兒在美國洛杉磯塞西爾酒店離奇失蹤、並被監視器拍下在電梯內做出不尋常動作，最後陳屍頂樓水塔的事件引起全球關注。台灣民眾很快聯想到5年前的彰化母女案，由於兩案有多處雷同，彰化警方決定重啟調查，將母女倆的DNA建檔，比對各地的無名屍。可惜，這次重啟調查的結果，依然毫無進展。劉慧君的大女兒在2013年受訪時仍抱持希望：「連影子都找不到，可是神明就說，媽媽只是出去玩，兩三天就回來了。」警方也曾循線追查：「從她的就學就養或是就醫，只要她有生病她一定要去看醫生，她的小孩要讀書，這些都可以去做一個尋找，去做一個尋求突破，可是這方面我們努力過，也是沒有發現。」

時間來到2023年底，這起懸案再次出現變數。彰化社頭鄉一名53歲的張姓男子在清洗水塔時，不慎跌落水塔內，頭部重創身亡。這名死者，正是劉慧君的先生，也是失蹤案的重要關係人。其實警方調查過程中，劉慧君的先生態度始終不太配合。隨著這位關鍵人物的離世，也為這起已拖延多年的「電梯懸案」留下更多永遠無法解釋的謎團。時至今日，這起失蹤案已多年無果，劉慧君母女已正式被法院宣告死亡。然而，究竟是生是死、為何選擇那棟大樓、電梯內詭異的脫衣行為，以及兩人如何避開所有監視器離開大樓，太多的疑點至今仍無法解釋。

