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TVBS裁員潮狂燒！温昇豪當製作人「慘賠7千萬」見這趨勢狂買AI股
記者宋亭誼／台北報導
TVBS電視台近期爆發大規模裁員潮，藝人温昇豪與歌手林芯儀今（15）日出席「2026 HFA 客家時尚獎」，面對媒體產業面臨的衝擊，温昇豪直言這是大環境的趨勢，甚至形容這波改革如同「工業革命3.0」，預估未來將有高達九成的人面臨被淘汰的危機。
48歲温昇豪出道至今超過20年，憑藉《敗犬女王》、《犀利人妻》等經典作品奠定實力派演員地位，此前更跨足幕後，擔任台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》監製，然而，温昇豪今受訪坦言，他為了《整形過後》投資約9千多萬，最終虧損達7千多萬。
談到影視投資現況，温昇豪認為，在台灣拍攝影集幾乎難以回本，「現階段要做到理想品質基本上是虧錢的」，主因在於平台掌握定價權，而製作方在上檔壓力下只能妥協。至於股東李進良面對《整形過後》的鉅額虧損的反應為何？温昇豪表示投資不可能都以獲利為目標，更重要的是試錯過程與價值。
另一方面，隨著近年AI技術快速崛起，不少產業面臨被淘汰的危機，温昇豪認為，演員因具備情感與溫度，短時間內難以被完全取代，但他也強調自己會順應趨勢，積極關注並涉獵不同產業，同時持續投資AI相關供應鏈的元件股票，「我們沒有能力創建公司，我們就去買股票參與這個產業。」最後，温昇豪透露自己目前正忙於電影製作，規模約落在8千萬至1億元之間。
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