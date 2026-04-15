TVBS裁員潮風波延燒！陳亞蘭加入3年爆不續約 主播謝向榮嘆：輪到自己是時間問題

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謝向榮、陳亞蘭傳出離開TVBS。翻攝TVBS官網、IG@yarlanechen

TVBS電視台近期深陷裁員風暴，繼2023年3月首波精簡後，今年2月再度啟動大規模人力縮編，兩波裁員人數累計達上百人，並已於3月1日正式生效。此次資遣對象涵蓋SNG工程、攝影及駐地記者等基層職務。面對昔日戰友接連離去，台內員工士氣低迷、人心惶惶，業界也對這家資深媒體的巨變感到不勝唏噓。

謝向榮無奈自己也會成為名單 陳亞蘭傳出不續約

據《鏡週刊》報導，在裁員名單中，資深主播吳安琪成為首波指標性人物，她已證實將離開播報台，並大方感謝公司多年培養。此舉引發連鎖反應，外界紛紛揣測方念華與謝向榮等元老級主播地位岌岌可危，尤其是方念華去年節目停播、團隊解散，動向備受關注，對此，方念華先前也已經發文澄清，而形象良好、常主動代班的謝向榮則表示，老同事走了不少，「輪到自己也是時間問題。」

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陳亞蘭傳出不續約。出日音樂提供

針對外界對於資深主播遭撤換的影射，TVBS日前發表嚴正聲明予以否認，強調此次調整是為了因應產業轉型。官方數據指出，新聞部人力規模約400餘人，今年初調整幅度僅約20餘人，並非外界傳言的規模。此外，對於市場盛傳有兩大金控有意收購TVBS的說法，校方也同步澄清，目前絕無任何經營權異動的規劃，力撇出售傳聞。

除了新聞部的大地震，藝人陳亞蘭的合約問題也成為焦點，雖然傳出約滿不續，但TVBS高層澄清合約仍有一段時間，目前未聽說異動。TVBS強調，這一連串的動作皆是為了「人力與職能優化」，面對傳統媒體式微的變局，團隊已做好轉型準備，未來將持續精進專業。



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