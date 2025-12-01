TVBS高市長民調僅賴瑞隆「小贏」柯志恩2% 許邱林三人皆輸柯7％以上

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

2026高雄市長選舉初選在民進黨內仍由綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺彼此相持不下，國民黨則以藍委柯志恩定於一尊。TVBS民調中心今（1）日發布最新民調顯示，若由賴瑞隆對決柯志恩，將以42%小幅領先柯的40%，僅差2個百分點；若由許智傑、邱議瑩、林岱樺代表，則落後柯志恩7至10個百分點。

2026高雄市長選舉初選在民進黨內仍由綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺彼此相持不下，國民黨則以藍委柯志恩定於一尊。（圖／資料照）

TVBS民調中心最新調查結果顯示，賴瑞隆支持度42%較今年9月略升 1 個百分點，柯志恩的支持度為40% ，略減1個百分點，另外 19%未決定，兩人仍呈現拉鋸情況。

民調顯示，如果民進黨由立法委員許智傑代表參選高雄市⾧，柯志恩支持度 42% ，與今年九月調查時相當，許智傑的支持度則略減至 35%，雙方差距略增至 7 個百分點，另外 22%未決定。

若民進黨推派綠委邱議瑩參選高雄市⾧，柯志恩支持度略減至 43% ，邱議瑩的支持度也略減至 35%，雙方差距維持 8 個百分點，另外 21%未決定。

另外，如果民進黨推派立委林岱樺參選高雄市⾧，柯志恩支持度略降 2 個百分點至 40%，林岱樺的支持度也略減為 30%，雙方差距略增至 10 個百分點，另外29%未決定。

交叉分析顯示，目前20-29 歲年輕選民支持賴瑞隆的比例最高（56%） ，較今年九月的調查提高4個百分點，明顯高於支持柯志恩的26%；柯志恩的支持度則減少7個百分點 ；至於30-39 歲 （44%）及40-49 歲民眾 （40%） 支持賴瑞隆的比例在四成以上，而支持柯志恩也有近四成 ；50-59 歲及 60 歲以上民眾支持志恩的比例 ，皆高於賴瑞隆 ，但 50-59 歲支持柯志恩的比例減少5個百分點至47% ，



在政黨傾向方面，民進黨認同者有 80%支持賴瑞隆；國民黨認同者有 89%支持柯志恩；民眾黨認同者有 79%支持柯志恩，僅 9%支持賴瑞隆；中立選民支持賴瑞隆的比例提高一成至 30% ， 但仍略低於柯志恩 （33%） ，另外有 38%尚未決定。

本次調查是 TVBS 民意調查中心於 114 年 11 月 20 日至 27 日晚間 18 ：30 至 22 ：00 進行的調查，共接觸 1,283 位 20 歲以上高雄市民，其中拒訪為 269 位，拒訪率為 21.0%，最後成功訪問有效樣本 1,014 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /poll-center



