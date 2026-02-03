tvN新韓劇《給你宇宙》將開播！裴仁赫、盧正義化身「親家 CP」，展開笑中帶淚的育兒羅曼史！

初次見面就結下樑子的「姻親男女」，一夕之間竟必須共同撫養一歲多的姪子？這段「不陌生、卻也稱不上家人」的關係，因「宇宙」的闖入，展開人生成長故事。

tvN推出以「育兒×同居×成長」為核心的溫暖浪漫喜劇《給你宇宙》，將於2月4日正式開播，故事聚焦兩名28歲、連照顧好自己都略顯吃力的年輕人，被命運推上共同撫養姪子的道路，展開一段笑淚交織的青春篇章。

男女主角20個月大的姪子「宇宙」

不是夫妻也稱不上朋友的兩人 卻要一起養小孩？

廣告 廣告

《給你宇宙》描繪一段從第一眼就不對盤的「親家男女」關係。男主角宣泰亨（裴仁赫 飾）與女主角禹賢真（盧正義 飾），因為突如其來的意外，必須代替離世的親人共同照顧年幼的姪子「宇宙」。

《給你宇宙》劇照

他們不是夫妻，也稱不上朋友，如今卻因為「宇宙」被迫同住在一個屋簷下。在日復一日的育兒現實中，爭吵、磨合與依賴悄悄發生。孩子的哭聲打亂生活節奏，也讓兩個原本只顧向前奔跑的年輕人，第一次停下腳步，重新理解家庭、責任與愛的模樣。

《給你宇宙》劇照

害怕卻不退縮 盧正義演繹「現實型青春成長記」

由演員盧正義飾演的女主角禹賢真，從小失去父母、由姊姊一手拉拔長大，努力度過每一天的她始終希望，將來能成為姊姊禹賢珠的依靠。然而理想尚未成真，命運卻開了殘酷的玩笑，姊姊與姊夫意外離世，留下還在學說話的孩子。

禹賢真每日認真生活，希望能成為姊姊的依靠

「宇宙當然要由我來養」，在沒有工作、沒有育兒經驗的情況下，賢真仍選擇咬牙撐起一切。雖然她並不完美，也會害怕、會猶豫，卻始終沒有退縮，成為劇中最能引發共鳴的存在。

姊姊離世後，禹賢真自願接手照顧姪子

飾演禹賢真的盧正義，近年以清新外型與穩定演技，被視為Z世代代表演員之一。此次在《給你宇宙》中，她卸下以往完美的角色設定，轉而挑戰貼近現實的「生活型角色」。從求職焦慮、育兒挫折，到逐漸學會依靠他人，盧正義以細膩情緒層次，勾勒出一名年輕女性在現實重壓下仍努力成長的模樣，為角色注入真實溫度。

盧正義挑戰貼近現實的「生活型角色」

藏在相機裡的童年創傷 裴仁赫詮釋封閉心房的男人

由演員裴仁赫飾演的男主角宣泰亨，是一名懷才不遇的攝影助理。外表冷靜、自我保護意識極強的他，對「家庭」與「承諾」始終保持距離，原因就藏在手中的相機裡。

宣泰亨的童年創傷與相機有關，長大後的他也因此選擇攝影工作

9歲生日那天，哥哥宣佑陳送了他人生第一台相機，並往他手中塞了一把雨傘，說著「雨停了我一定會來接你」，卻把他留在育幼院後消失。這讓長大後的他習慣獨自生活，也不再對任何人抱有期待。然而，在被迫與賢真和宇宙共同生活後，他築起的防線逐漸崩解，開始面對自己真正渴望的情感連結。

裴仁赫以內斂、成熟的表演方式詮釋宣泰亨，與盧正義形成「吵架像日常、關心卻藏不住」的親家CP氛圍。兩人從互看不順眼，到在育兒與生活中逐漸靠近，情感推進自然不浮誇，成為本劇的一大看點。

「親家CP」感情升溫過程十分自然

男配角亮點 完美前輩的再度登場

由演員朴栖含飾演的朴潤成，是女主角的前輩兼初戀，也是職場中的「完美典範」。在事業、外貌與能力皆具的情況下，他的出現為男女主角的關係增添微妙變化，也讓劇情不僅止於同居與育兒，更延伸到情感選擇和人生方向的拉扯。

朴栖含飾演女主角的初戀

《給你宇宙》4日開播 溫暖「育兒羅曼史」即將展開

《給你宇宙》由《你好？是我！》、《戀慕》導演李炫錫執導，編劇秀珍執筆，集結浪漫喜劇與成長題材，將於明（4）日起，每週三、四晚間播出，全劇共12集，台灣觀眾可透過串流平台HBO Max觀賞。在笑聲與眼淚交錯之中，這場從「育兒事故」開始的同居生活，即將揭開序幕。

《給你宇宙》發佈會合照

（圖片來源：tvN DRAMA）

更多放言報導

韓浪漫喜劇《春日狂熱》開播獲好評！安普賢「刺青包手」展強烈反差感，戀上「姪子的高中老師」李主儐

韓劇《討厭的愛情》11月開播，李政宰x林智妍化身國民演員與娛樂女記者，相差18歲CP遭批「太出戲！」