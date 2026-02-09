娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導

2026《民視第一發發發》第二段「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈PK單元，由白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺以及賴慧如主持。

「TW ICE 台灣冰周子瑜」來啦！白冰冰笑說平常叫人家扭除夕夜要扭給大家看

「TW ICE 台灣冰周子瑜」白冰冰

白冰冰今年帶來網友敲碗「TW ICE 台灣冰」周子瑜表演，帶領子弟兵「Give ME Five」成員張家瑜、張羽靚、許芷芸、黃宥臻、張思媛要來對抗陽帆、浩角翔起組成的「偶像男團」。白冰冰笑說：「沒買到TWICE演唱會的票沒關係，除夕夜可以看我『TW ICE台灣冰』的表演」，但也認真說跳完還是有點不好意思，她身高比較矮總覺得wave扭動沒有很標準，屁股扭的很用力，希望除夕夜逗大家開心。

廣告 廣告

「TW ICE 台灣冰周子瑜」來啦！白冰冰笑說平常叫人家扭除夕夜要扭給大家看

白冰冰帶領子弟兵「Give ME Five」

白冰冰說這次帶著「Give ME Five」團員從13歲-15歲跟著我3年多，也大讚他們這3年進步神速是有目共睹，到現在有的都還成年了，因為她們年紀小，平常我都是在旁邊叫他們扭大力一點，現在變成自己要扭大力一點，白冰冰尷尬說：「要我屁股要旋轉扭，真的有點不好意思啦，很怕身高不夠怕變成海豚！我還請教她們這些小女孩要怎麼扭」

「TW ICE 台灣冰周子瑜」來啦！白冰冰笑說平常叫人家扭除夕夜要扭給大家看

白冰冰「TW ICE 台灣冰」唱跳〈Like OOH-AHH〉

「Give ME Five」隊長張家瑜說：「其實冰姐音感很好又好學，舞蹈學習得很快，對於我們常跳舞很簡單，但她很少這樣唱跳可愛風格，她真的很厲害」，還有成員表示看到冰姐偷偷練舞，真的很努力，白冰冰搞笑說：「這些小女孩不敢說我不好，怕回去被我打」，還說長輩就是要這樣接受新事物多跟這些孩子們相處。

「TW ICE 台灣冰周子瑜」來啦！白冰冰笑說平常叫人家扭除夕夜要扭給大家看

日本豪華和服演唱〈勇敢就是你名字〉

白冰冰展現誠意除「TW ICE 台灣冰」唱跳〈Like OOH-AHH〉，再穿上日本豪華和服演唱〈勇敢就是你名字〉以及原住民服裝演唱〈台灣我的故鄉〉。

「TW ICE 台灣冰周子瑜」來啦！白冰冰笑說平常叫人家扭除夕夜要扭給大家看

原住民服裝演唱〈台灣我的故鄉〉

子弟兵明亮演唱創作曲〈台灣的目睭〉展現詞曲才華；白冰冰領軍子弟兵，滿滿的舞蹈與歌唱媲美演唱會等級，要在除夕夜讓觀眾看得過癮。

「TW ICE 台灣冰周子瑜」來啦！白冰冰笑說平常叫人家扭除夕夜要扭給大家看

子弟兵明亮演唱創作曲〈台灣的目睭〉展現詞曲才華

原文出處：「TW ICE 台灣冰周子瑜」來啦！白冰冰笑說平常叫人家扭除夕夜要扭給大家看

更多民視新聞報導

賈永婕碰「林宅血案」被問公關Team呢？5字揭真實情況：我是...

2億家產愛逛市場！「星爺愛將」挑1.8元水果：超親民

金曲歌王翁立友發威！年前尾牙演出大爆滿 親曝過年「招財心法」

