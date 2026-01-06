TWCA攜集保推進行動股務新機制 App核發數位憑證來了不用奔櫃台。資料照



行動金融數位科技快速發展，臺網攜手集保結算所為最新上線「股務事務e櫃台」手機版，提供身分識別及數位簽章服務，民眾可透過點選「股務事務e櫃台」進行股務事務申請，完成申請後進行數位簽章。相關憑證之申請及使用程序符合《電子簽章法》規範，且具有「推定本人親自簽署」法律效力。

集保結算所的「股務事務 e 櫃台」手機版業於2025年 12 月 29 日正式上線，為使廣大投資人申辦股務更為即時、便利，由臺網公司提供關鍵技術，投資人於登入集保e掌握App後，連結至臺網平台申請取得數位憑證，並可透過同一App連結至股東e服務平台，以該憑證完成身分驗證後。

民眾可透過點選「股務事務e櫃台」進行股務事務申請，並於完成申請後進行數位簽章。相關憑證之申請及使用程序符合《電子簽章法》規範，且具有「推定本人親自簽署」之法律效力。

未來民眾向發行公司或其股務代理機構申辦開戶或變更基本資料時，無需四處奔波臨櫃，即可在線上完成相關申請，且透過集保e手掌握App串接股東e服務平台申請，不須切換APP或瀏覽器，全程線上申請無斷點，大幅提升此一金融服務的效率及便利性。

臺網營運長周法烈表示，此次與集保結算所攜手合作，不僅是技術的結合，更是對數位金融韌性的實踐。臺網提供的數位簽章技術，遵循《電子簽章法》規範與數位發展部標準，確保每一筆線上申辦案件都具備不可否認性與完整性。

根據數據顯示，「股務事務e櫃台（eCounter平台）」電腦版自2025年 5 月19日上線後，已有逾2,000家發行公司簽約使用，其中「變更銀行帳號」等申辦案件高達七成。

現行臺灣民眾持有行動裝置之比率已近九成，隨著股務事務e櫃台（eCounter）手機版正式上線，將進一步擴展數位服務的觸及率，落實集保結算所董事長林丙輝所提倡的「數位金融，永續治理」之雙重目標。

