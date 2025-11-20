TWICE、伍佰、火球祭、民歌大團圓、Marz23⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你11/19~11/23
這周的你，是誰的「想見你」？Yahoo幫你一次整理本周精彩演出，去就對了！
本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓國女團TWICE出道10年首度來台開唱！11/22、11/23一連兩天在高雄國家體育場登場，子瑜應援？演出時間？周邊販售須知？搖滾天王伍佰巡演來到高雄巨蛋，將帶來多首經典歌曲，入場須知？兩天開唱時間？2025火球祭集結海內外卡司，從滅火器、八十八顆芭樂籽、拍謝少年、血肉果汁機，到日本樂團WANIMA、ELLEGARDEN、Age Factory等，演出時間表？有幾個舞台？跑場攻略？民歌大團圓在臺北大巨蛋馬拉松開唱，預計演唱七小時經典民歌，演出陣容？開唱時間？Marz23也將在台北小巨蛋開唱！此外還有吾橋有水、阿布絲、Schoolgirl Byebye、MEW、孫淑媚、澀谷昴、黑眼豆豆、邱鋒澤、Crispy脆樂團、Who Cares 胡凱兒、好樂團、徐若瑄等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？
從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！
貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。
【11/19~11/23演唱會/活動整理速看】
11/19（三）
吾橋有水｜Legacy Taipei｜19:00
11/21（五）
阿布絲｜Clapper Studio｜19:00
Schoolgirl Byebye｜Legacy TERA｜19:30｜Day1
MEW｜Zepp New Taipei｜20:00
11/22（六）
2025火球祭｜樂天桃園棒球場｜11:00｜Day1
民歌大團圓｜臺北大巨蛋｜15:00
孫淑媚｜高雄流行音樂中心 海音館｜17:00
澀谷昴｜Zepp New Taipei｜18:00
TWICE｜高雄國家體育場｜18:30｜Day1
Black Eyed Peas 黑眼豆豆｜桃園陽光劇場｜19:00
邱鋒澤｜Clapper Studio｜19:00｜Day1
Schoolgirl Byebye｜高雄Backstage Live｜19:30｜Day2
Crispy脆樂團｜台北國際會議中心 TICC｜19:30
伍佰｜高雄巨蛋｜19:30｜Day1
Marz23｜台北小巨蛋｜19:30
Who Cares 胡凱兒｜Legacy TERA｜19:30｜Day1
11/23（日）
2025火球祭｜樂天桃園棒球場｜11:00｜Day2
TWICE｜高雄國家體育場｜18:30｜Day2
好樂團｜Zepp New Taipei｜18:30
伍佰｜高雄巨蛋｜19:00｜Day2
邱鋒澤｜Clapper Studio｜19:00｜Day2
Who Cares 胡凱兒｜Legacy TERA｜19:00｜Day2
徐若瑄｜Billboard Live TAIPEI｜20:30
🗓️11/19（三）
吾橋有水演唱會場次？台北場幾點開始？
來自高雄的獨立樂團吾橋有水迎來全新巡演《波斯菊》，延續詩意搖滾的旋律框架，以更成熟的編曲展現深邃音場。藉由記憶的旋律所承載的故事，願大家都能找到繼續前行的力量。（來聽歌）
時間與地點：19:00｜Legacy Taipei（怎麼去：捷運忠孝新生站1號出口步行3分鐘）
開唱前請注意：全區搖滾站席，預計18:00開放入場。
售票系統：iNDIEVOX售票（現在買票還有機會！）
🗓️11/21（五）
阿布絲演唱會地點？入場時間？
來自布農族的好聲音阿布絲以獨特嗓音和舞台魅力震撼華語樂壇，並多次入圍金曲獎肯定。這次她將以擅長的R&B曲風滲入奔放的雷鬼及Afro-Cuban風格，穿梭愉快歌與慢歌之間，駕馭專屬於她的獨特嗓音，帶領觀眾進入原住民靈魂的音樂盛宴！（來聽歌）
時間與地點：19:00｜Clapper Studio（怎麼去：捷運忠孝新生站1號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：全場搖滾站席，請依序排隊入場。
售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）
Schoolgirl Byebye演唱會台北場地點？幾點開始？｜Day1
來自南京的樂團 Schoolgirl Byebye，近年以《軟弱》這張EP獲得台灣樂迷矚目，他們將在11/21在台北Legacy TERA帶來專場演出，透過純粹的樂器堆疊，動人的弦律在指尖與肢體中展露無遺，一起在冬日迎接不一樣的音樂感受。（來聽歌）
時間與地點：19:30｜Legacy TERA（怎麼去：捷運昆陽站4號出口步行8分鐘）
開唱前請注意：本活動為全站席，將依序號排隊順序入場。
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
MEW演唱會時間？告別巡演有幾場？
丹麥搖滾神團 MEW 宣布告別巡演，本次台北場將作為告別巡迴的一站，對樂迷而言可能是近期最後一次能現場聽到《Comforting Sounds》、《Special》等人氣神曲的機會，千萬不能錯過！（來聽歌）
時間與地點：20:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：告別演出難得，把握最後機會！
售票系統：拓元售票（現在買票還有機會！）
🗓️11/22（六）
2025 火球祭演出時間表？第一天卡司？｜Day1
2025火球祭於11/22、11/23在樂天桃園棒球場登場！火球祭是一年一度的大型搖滾慶典，初期由滅火器樂團發起、火氣音樂主辦，今年邁入第五屆。第一天演出陣容包括滅火器、鄭宜農、MATZKA、ELLEGARDEN、八十八顆芭樂籽、拍謝少年、血肉果汁機、粗大Band等，陣容華麗！
時間與地點：11:00｜樂天桃園棒球場（怎麼去：機捷A19桃園體育園區站，出站右轉直行）
開唱前請注意：演出時間表、入場時間一次看
售票系統：拓元售票（現在買票還有機會！）
民歌大團圓演唱會時間？臺北大巨蛋怎麼去？
喜歡民歌的粉絲們有福了，11/22在臺北大巨蛋舉辦的《臺北大巨蛋 民歌大團圓》演唱會，號召海內外超過60組、近百位跨世代民歌巨星齊聚，也將創下大巨蛋啟用以來演出時間最長、台上歌手最多的紀錄，一路從下午3點唱到晚上10點，破天荒總長七小時經典民歌LIVE放送。（來聽歌）
時間與地點：15:00｜臺北大巨蛋（怎麼去：捷運國父紀念館站5號出口）
開唱前請注意：售票平台、演出歌手一次看
售票系統：拓元售票（現在買票還有機會！）
孫淑媚演唱會主題？入場時間？
金曲台語歌后孫淑媚出道30年，舉辦《MAY好三十》專場演唱會，「MAY」是她的名字，也象徵「希望」與「可能」；「好」是她想送給歌迷最真摯的祝福；「三十」是她用歌聲走過的三十年，也是大家陪她一起走過的三十年。這場演唱會是她與歌迷多年的心願，將帶來滿滿金曲，與歌迷相見。（來聽歌）
時間與地點：17:00｜高雄流行音樂中心 海音館（怎麼去：紅線三多商圈站1號出口，轉搭公車接駁紅18）
開唱前請注意：禁止攜帶除手機之外任何形式之拍攝及錄音電子設備、自拍棒、折疊椅等自行加高裝置與危險物品入場。
售票系統：ibon售票（SOLD OUT！）
澀谷昴演唱會必聽歌曲？幾點開唱？
「關8」前主唱澀谷昴以獨特嗓音與真摯創作聞名，代表作包括專輯《二歳》、《NEED》、《2021》及電影《味園Universe》。這次澀谷昴將以個人名義首次登台演出。期待已久的歌迷終於可以用最近距離欣賞他極具穿透力的粗獷嗓音和感染力十足的舞台魅力。（來聽歌）
時間與地點：18:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：本活動站席依票面序號整隊入場，預計於16:00開始整隊驗票。
售票系統：遠大售票（SOLD OUT！）
TWICE高雄演唱會幾點開唱？怎麼去？｜Day1
韓國女團TWICE出道10年，宣布展開全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，其中11/22、11/23將在高雄國家體育場登場！這是TWICE首次以團體之姿之登台，也是子瑜首度回台開唱，令所有台灣ONCE（官方粉絲名）驚喜不已！（來聽歌）
時間與地點：18:30｜高雄國家體育場（怎麼去：高捷世運站步行約10~15分鐘）
開唱前請注意：入場須知、周邊販售一次看
售票系統：拓元售票（SOLD OUT！）
Black Eyed Peas 黑眼豆豆演唱會怎麼去？幾點入場？
Black Eyed Peas 黑眼豆豆暌違20年再度登台開趴，11/22在桃園陽光劇場帶來全新亞洲巡迴演唱會。Black Eyed Peas 黑眼豆豆成軍20年仍屹立不搖，想要現場聽到 《Boom Boom Pow》、《Where Is The Love?》、《Pump It》等全球破億點聽神曲，感受滿滿節奏與舞動能量，絕對不能錯過黑眼豆豆的演出！（來聽歌）
時間與地點：19:00｜桃園陽光劇場（怎麼去：機捷A17領航站1號出口步行3分鐘）
開唱前請注意：入場須知、交通方式一次看
邱鋒澤台北演唱會有幾場？整隊時間？｜Day 1
邱鋒澤舉辦《Lines》Mini Tour，台北、台中、高雄各有場次，11/22、11/23在台北Clapper Studio率先登場。他的第七張專輯《Lines》打開全新音樂宇宙，也勉勵歌迷打破常規、找出「平凡中的不平凡」！最新歌曲也將在演唱會LIVE熱唱。（來聽歌）
時間與地點：19:00｜Clapper Studio（怎麼去：捷運忠孝新生站1號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：本節目採全場站席，演出當天需依票面序號整隊入場。
售票系統：KKTIX售票（現在買票還有機會！）
Schoolgirl Byebye演唱會高雄場時間？怎麼去？｜Day2
Schoolgirl Byebye 由鼓手更生仔和主唱兼吉他手楊越組成，成團於2015年夏天，今年正值10周年，他們在台北、高雄各舉辦一場專場演出，高雄場在Backstage Live登場，以他們招牌的「遺憾音樂」與台灣樂迷分享音樂感動。（來聽歌）
時間與地點：19:30｜Backstage Live（怎麼去：搭乘83號公車至海邊青年路口/輕軌光榮碼頭站步行約5分鐘）
開唱前請注意：本活動為全站席，將依序號排隊順序入場。
售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）
Crispy脆樂團演唱會主題？成軍15週年歌曲？
Crispy脆樂團15週年 TICC 演唱會《相遇就是說了100次我愛你》，邀請15年脆粉齊聚。從台大的椰林大道，走到金曲獎的星光大道；從小小的地下道，走到TICC的巨大舞台，一起走過15年的年少輕狂，用愛堆疊出一首首歌曲，與每次相見的感動！（來聽歌）
時間與地點：19:30｜TICC 台北國際會議中心（怎麼去：捷運台北101世貿站1號出口）
開唱前請注意：預計18:45開放入場，依現場實際狀況調整。
售票系統：ibon售票（SOLD OUT！）
伍佰高雄演唱會時間？高雄巨蛋交通？｜Day1
「搖滾天王」伍佰演唱會繼6月一連三天在台北小巨蛋開唱，收獲台北歌迷的熱情之後，再加開高雄場次，11/22、11/23兩天在高雄巨蛋開唱。伍佰 & China Blue 將帶來多首經典歌曲，還有招牌的遞麥給歌迷唱環節，準備好在高雄開唱了嗎？（來聽歌）
時間與地點：19:30｜高雄巨蛋（怎麼去：捷運巨蛋站步行5分鐘）
開唱前請注意：入場須知、票價座位一次看
售票系統：拓元售票（SOLD OUT！）
Marz23小巨蛋演唱會幾點開始？演出地點？
掀起華語樂壇另類風暴的「玉魔瘋狗教主」Marz23，將首度登上台北小巨蛋舉辦個人萬人演唱會《不簡單的演唱會》。自2018年出道以來，他憑藉爆發力十足的嘶吼唱腔，融合EMO、搖滾、嘻哈的獨特風格，成為新世代的態度符號。這場演唱會不僅是音樂現場，更是一座屬於同類的信念殿堂。（來聽歌）
時間與地點：19:30｜台北小巨蛋（怎麼去：捷運台北小巨蛋站2號出口）
開唱前請注意：入場須知、實名制規則一次看
售票系統：寬宏售票（現在買票還有機會！）
Who Cares 胡凱兒演唱會地點？新歌有哪些？｜Day1
獨立樂團 Who Cares 胡凱兒 2025年度專場《初來．橋》於11/22、11/23一連兩天在Legacy TERA登場，他們今年帶來全新專輯《越過這座橋》，回顧一路走來的點點滴滴，也將以音樂為路引，越過眼前的橋樑，繼續前行。（來聽歌）
時間與地點：19:30｜Legacy TERA（怎麼去：捷運昆陽站4號出口步行8分鐘）
開唱前請注意：請提前至全家便利商店FamiPort取票。
售票系統：KKTIX售票（SOLD OUT！）
🗓️11/23（日）
2025 火球祭演出時間表？第二天卡司？｜Day2
2025火球祭第二天登場，除了有日本龐克天團WANIMA首度海外演出、英國樂團While She Sleeps等國外樂團；台灣代表包括滅火器、玖壹壹、美秀集團、Tizzy Bac、溫蒂漫步等，還有親子偶像超人力霸王 + MOMO家族與樂迷一起同歡！
時間與地點：11:00｜樂天桃園棒球場（怎麼去：機捷A19桃園體育園區站，出站右轉直行）
開唱前請注意：演出時間表、入場時間一次看
售票系統：拓元售票（現在買票還有機會！）
TWICE高雄演唱會幾點開唱？怎麼去？｜Day2
TWICE首度登台開唱，除了演唱會之外，TWICE也帶來限定快閃店，台灣的粉絲們也準備了各種應援，要給第一次登上台灣舞台的子瑜撐腰，歡迎她回家！演唱會門票一票難求，成為這個周末最熱的韓流話題。（來聽歌）
時間與地點：18:30｜高雄國家體育場（怎麼去：高捷世運站步行約10~15分鐘）
開唱前請注意：入場須知、周邊販售一次看
售票系統：拓元售票（SOLD OUT！）
好樂團演唱會時間？有幾個場次？
成軍十年，好樂團推出第二張完整創作專輯《懂 Epiphany》，帶著全新作品回到歌迷眼前。好樂團以「走了十年後回望，終於懂了」為核心，邁入30世代的他們，把生活、職場、人際關係的矛盾與感慨寫進新專輯中，以更穩健的姿態，詮釋人生更多樣貌。好樂團將在台北與高雄舉辦專場演出，邀請歌迷一同見證十年心路歷程。（來聽歌）
時間與地點：18:30｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：除台北場 2F 為座席，其餘全場皆為站席，請依現場排隊順序入場。
售票系統：FANSI GO售票（極少張釋出，請把握）
伍佰高雄演唱會入場須知？入場時間？｜Day2
伍佰今年宣布展開《Rock Star 2》世界巡迴演唱會，演出地點包括台北、新加坡、上海、北京、吉隆坡、橫濱以及高雄等，搖滾天王人氣不減，台北、高雄演出都一票難求，你最期待聽到哪一首伍佰老師的經典歌曲呢？（來聽歌）
時間與地點：19:00｜高雄巨蛋（怎麼去：捷運巨蛋站步行5分鐘）
開唱前請注意：入場須知、票價座位一次看
售票系統：拓元售票（SOLD OUT！）
邱鋒澤台北演唱會新歌？演出地點？｜Day 2
邱鋒澤推出全新創作專輯《Lines》，展開北中南巡迴演出，將帶著他的最新歌曲《BEFORE THE FINISH LINE》與歌迷見面，當然還有許多經典好歌，讓演唱會溫暖又浪漫。（來聽歌）
時間與地點：19:00｜Clapper Studio（怎麼去：捷運忠孝新生站1號出口步行5分鐘）
開唱前請注意：本節目採全場站席，演出當天需依票面序號整隊入場。
售票系統：KKTIX售票（現在買票還有機會！）
Who Cares 胡凱兒演唱會時間？經典歌曲？｜Day2
Who Cares 胡凱兒 2025年度專場《初來．橋》第二天，帶來多首新專輯歌曲，以及經典歌曲與樂迷分享。不論是《越過這座橋》的人生課題掙扎，還是《另一道難題》的理性與感性拉扯，人生中的種種衝突，透過音樂化解，勇敢前進。（來聽歌）
時間與地點：19:00｜Legacy TERA（怎麼去：捷運昆陽站4號出口步行8分鐘）
開唱前請注意：請提前至全家便利商店FamiPort取票。
售票系統：KKTIX售票（現在買票還有機會！）
Vivian 徐若瑄演唱會場地？幾點開唱？
Vivian徐若瑄首度在新表演場館Billboard Live TAIPEI開唱，許久沒有以歌手身份示人的Vivian，回歸音樂舞台，預計將帶來多首經典歌曲，從《狠狠愛》、《愛笑的眼睛》到近期發行《I’m V》精選輯，與歌迷們共度回憶的音樂之夜。（來聽歌）
時間與地點：20:30｜Billboard Live TAIPEI（怎麼去：捷運101/世貿站4號出口步行約8~10分鐘）
開唱前請注意：場內提供完整飲品與餐點服務，禁止攜帶外食與飲料（含瓶裝水）。
售票系統：Billboard Live TAIPEI（SOLD OUT！）
想查更多演唱會資訊？追蹤我們：
2025演唱會指南：演唱會、音樂祭、粉絲見面會資訊一次看
看更多娛樂記者第一手新聞
其他人也在看
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 10 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 1 天前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
國寶級帥哥死會！親密擁抱年上美女被直擊 他大方認愛：是我最重要的人
26歲日本男星水上恆司有著「國寶級帥哥」的美譽，出道至今也累積不少戲劇作品，讓觀眾留有印象。今（19日）他遭到媒體直擊在賣場跟另一名女子互動熱絡，對此，水上恆司大方認愛，坦承兩人正在交往。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 天前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 1 天前
女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款
女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被 Delvaux Brillant Tempo 圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上 頁岩綠 Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。柔軟輕盈的 Brillant Tempo 讓優雅不再沉重，雙結...styletc ・ 23 小時前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 1 天前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《我的完美秘書》韓志旼&李浚赫僅排第4 《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！
韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 天前
喬妹回來了！宋慧喬激短澎澎卷髮「重現初戀神顏」粉狂讚：根本洋娃娃
宋慧喬18日公開多張照片，一會兒是短髮、一會兒又是長直髮，展現多變造型。短髮造型的她穿上亮橘針織、祖母綠襯衫、酒紅裙，蓬鬆微卷短髮加上眉上瀏海的造型，散發俏皮又可愛的娃娃感，完全顛覆過去的成熟形象。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
宋祖兒被劉宇寧逗樂 自招《折腰》對戲都在笑「眼底卡紋」
宋祖兒、劉宇寧主演的人氣古裝劇《折腰》，19日在八大戲劇台全台首播，女主角宋祖兒在劇中展現過人機智，屢次化危機為轉機，更用真誠融化與她有家族恩怨的劉宇寧，兩人戲裡甜蜜虐戀，戲外劉宇寧爆料宋祖兒的笑點非常低！劉宇寧透露：「她有的時候看到我，就說：『你好好笑喔！』我說難道我是個笑話？我在妳眼裡就是個笑話？!」宋祖兒自招：「如果看戲播出發現我眼底卡紋，就是因為每天太快樂，天天都在笑！」中時新聞網 ・ 1 天前