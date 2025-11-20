TWICE、伍佰、火球祭、民歌大團圓、Marz23⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你11/19~11/23

本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓國女團TWICE出道10年首度來台開唱！11/22、11/23一連兩天在高雄國家體育場登場，子瑜應援？演出時間？周邊販售須知？搖滾天王伍佰巡演來到高雄巨蛋，將帶來多首經典歌曲，入場須知？兩天開唱時間？2025火球祭集結海內外卡司，從滅火器、八十八顆芭樂籽、拍謝少年、血肉果汁機，到日本樂團WANIMA、ELLEGARDEN、Age Factory等，演出時間表？有幾個舞台？跑場攻略？民歌大團圓在臺北大巨蛋馬拉松開唱，預計演唱七小時經典民歌，演出陣容？開唱時間？Marz23也將在台北小巨蛋開唱！此外還有吾橋有水、阿布絲、Schoolgirl Byebye、MEW、孫淑媚、澀谷昴、黑眼豆豆、邱鋒澤、Crispy脆樂團、Who Cares 胡凱兒、好樂團、徐若瑄等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？

從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！

廣告 廣告

貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。

TWICE、伍佰、火球祭、民歌大團圓、Marz23⋯⋯本周演唱會、活動陸續登場，Yahoo【本周想見你】幫你整理11/19~11/23精彩演出。

【11/19~11/23演唱會/活動整理速看】

11/19（三）

吾橋有水｜Legacy Taipei｜19:00

11/21（五）

阿布絲｜Clapper Studio｜19:00

Schoolgirl Byebye｜Legacy TERA｜19:30｜Day1

MEW｜Zepp New Taipei｜20:00

11/22（六）

2025火球祭｜樂天桃園棒球場｜11:00｜Day1

民歌大團圓｜臺北大巨蛋｜15:00

孫淑媚｜高雄流行音樂中心 海音館｜17:00

澀谷昴｜Zepp New Taipei｜18:00

TWICE｜高雄國家體育場｜18:30｜Day1

Black Eyed Peas 黑眼豆豆｜桃園陽光劇場｜19:00

邱鋒澤｜Clapper Studio｜19:00｜Day1

Schoolgirl Byebye｜高雄Backstage Live｜19:30｜Day2

Crispy脆樂團｜台北國際會議中心 TICC｜19:30

伍佰｜高雄巨蛋｜19:30｜Day1

Marz23｜台北小巨蛋｜19:30

Who Cares 胡凱兒｜Legacy TERA｜19:30｜Day1

11/23（日）

2025火球祭｜樂天桃園棒球場｜11:00｜Day2

TWICE｜高雄國家體育場｜18:30｜Day2

好樂團｜Zepp New Taipei｜18:30

伍佰｜高雄巨蛋｜19:00｜Day2

邱鋒澤｜Clapper Studio｜19:00｜Day2

Who Cares 胡凱兒｜Legacy TERA｜19:00｜Day2

徐若瑄｜Billboard Live TAIPEI｜20:30

🗓️11/19（三）

吾橋有水演唱會場次？台北場幾點開始？

來自高雄的獨立樂團吾橋有水迎來全新巡演《波斯菊》，延續詩意搖滾的旋律框架，以更成熟的編曲展現深邃音場。藉由記憶的旋律所承載的故事，願大家都能找到繼續前行的力量。（來聽歌）

🗓️11/21（五）

阿布絲演唱會地點？入場時間？

來自布農族的好聲音阿布絲以獨特嗓音和舞台魅力震撼華語樂壇，並多次入圍金曲獎肯定。這次她將以擅長的R&B曲風滲入奔放的雷鬼及Afro-Cuban風格，穿梭愉快歌與慢歌之間，駕馭專屬於她的獨特嗓音，帶領觀眾進入原住民靈魂的音樂盛宴！（來聽歌）

Schoolgirl Byebye演唱會台北場地點？幾點開始？｜Day1

來自南京的樂團 Schoolgirl Byebye，近年以《軟弱》這張EP獲得台灣樂迷矚目，他們將在11/21在台北Legacy TERA帶來專場演出，透過純粹的樂器堆疊，動人的弦律在指尖與肢體中展露無遺，一起在冬日迎接不一樣的音樂感受。（來聽歌）

MEW演唱會時間？告別巡演有幾場？

丹麥搖滾神團 MEW 宣布告別巡演，本次台北場將作為告別巡迴的一站，對樂迷而言可能是近期最後一次能現場聽到《Comforting Sounds》、《Special》等人氣神曲的機會，千萬不能錯過！（來聽歌）

時間與地點：20:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：告別演出難得，把握最後機會！

售票系統：拓元售票（現在買票還有機會！）

🗓️11/22（六）

2025 火球祭演出時間表？第一天卡司？｜Day1

2025火球祭於11/22、11/23在樂天桃園棒球場登場！火球祭是一年一度的大型搖滾慶典，初期由滅火器樂團發起、火氣音樂主辦，今年邁入第五屆。第一天演出陣容包括滅火器、鄭宜農、MATZKA、ELLEGARDEN、八十八顆芭樂籽、拍謝少年、血肉果汁機、粗大Band等，陣容華麗！

民歌大團圓演唱會時間？臺北大巨蛋怎麼去？

喜歡民歌的粉絲們有福了，11/22在臺北大巨蛋舉辦的《臺北大巨蛋 民歌大團圓》演唱會，號召海內外超過60組、近百位跨世代民歌巨星齊聚，也將創下大巨蛋啟用以來演出時間最長、台上歌手最多的紀錄，一路從下午3點唱到晚上10點，破天荒總長七小時經典民歌LIVE放送。（來聽歌）

孫淑媚演唱會主題？入場時間？

金曲台語歌后孫淑媚出道30年，舉辦《MAY好三十》專場演唱會，「MAY」是她的名字，也象徵「希望」與「可能」；「好」是她想送給歌迷最真摯的祝福；「三十」是她用歌聲走過的三十年，也是大家陪她一起走過的三十年。這場演唱會是她與歌迷多年的心願，將帶來滿滿金曲，與歌迷相見。（來聽歌）

澀谷昴演唱會必聽歌曲？幾點開唱？

「關8」前主唱澀谷昴以獨特嗓音與真摯創作聞名，代表作包括專輯《二歳》、《NEED》、《2021》及電影《味園Universe》。這次澀谷昴將以個人名義首次登台演出。期待已久的歌迷終於可以用最近距離欣賞他極具穿透力的粗獷嗓音和感染力十足的舞台魅力。（來聽歌）

時間與地點：18:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：本活動站席依票面序號整隊入場，預計於16:00開始整隊驗票。

售票系統：遠大售票（SOLD OUT！）

TWICE高雄演唱會幾點開唱？怎麼去？｜Day1

韓國女團TWICE出道10年，宣布展開全新世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》，其中11/22、11/23將在高雄國家體育場登場！這是TWICE首次以團體之姿之登台，也是子瑜首度回台開唱，令所有台灣ONCE（官方粉絲名）驚喜不已！（來聽歌）

Black Eyed Peas 黑眼豆豆演唱會怎麼去？幾點入場？

Black Eyed Peas 黑眼豆豆暌違20年再度登台開趴，11/22在桃園陽光劇場帶來全新亞洲巡迴演唱會。Black Eyed Peas 黑眼豆豆成軍20年仍屹立不搖，想要現場聽到 《Boom Boom Pow》、《Where Is The Love?》、《Pump It》等全球破億點聽神曲，感受滿滿節奏與舞動能量，絕對不能錯過黑眼豆豆的演出！（來聽歌）

邱鋒澤台北演唱會有幾場？整隊時間？｜Day 1

邱鋒澤舉辦《Lines》Mini Tour，台北、台中、高雄各有場次，11/22、11/23在台北Clapper Studio率先登場。他的第七張專輯《Lines》打開全新音樂宇宙，也勉勵歌迷打破常規、找出「平凡中的不平凡」！最新歌曲也將在演唱會LIVE熱唱。（來聽歌）

Schoolgirl Byebye演唱會高雄場時間？怎麼去？｜Day2

Schoolgirl Byebye 由鼓手更生仔和主唱兼吉他手楊越組成，成團於2015年夏天，今年正值10周年，他們在台北、高雄各舉辦一場專場演出，高雄場在Backstage Live登場，以他們招牌的「遺憾音樂」與台灣樂迷分享音樂感動。（來聽歌）

Crispy脆樂團演唱會主題？成軍15週年歌曲？

Crispy脆樂團15週年 TICC 演唱會《相遇就是說了100次我愛你》，邀請15年脆粉齊聚。從台大的椰林大道，走到金曲獎的星光大道；從小小的地下道，走到TICC的巨大舞台，一起走過15年的年少輕狂，用愛堆疊出一首首歌曲，與每次相見的感動！（來聽歌）

伍佰高雄演唱會時間？高雄巨蛋交通？｜Day1

「搖滾天王」伍佰演唱會繼6月一連三天在台北小巨蛋開唱，收獲台北歌迷的熱情之後，再加開高雄場次，11/22、11/23兩天在高雄巨蛋開唱。伍佰 & China Blue 將帶來多首經典歌曲，還有招牌的遞麥給歌迷唱環節，準備好在高雄開唱了嗎？（來聽歌）

Marz23小巨蛋演唱會幾點開始？演出地點？

掀起華語樂壇另類風暴的「玉魔瘋狗教主」Marz23，將首度登上台北小巨蛋舉辦個人萬人演唱會《不簡單的演唱會》。自2018年出道以來，他憑藉爆發力十足的嘶吼唱腔，融合EMO、搖滾、嘻哈的獨特風格，成為新世代的態度符號。這場演唱會不僅是音樂現場，更是一座屬於同類的信念殿堂。（來聽歌）

Who Cares 胡凱兒演唱會地點？新歌有哪些？｜Day1

獨立樂團 Who Cares 胡凱兒 2025年度專場《初來．橋》於11/22、11/23一連兩天在Legacy TERA登場，他們今年帶來全新專輯《越過這座橋》，回顧一路走來的點點滴滴，也將以音樂為路引，越過眼前的橋樑，繼續前行。（來聽歌）

🗓️11/23（日）

2025 火球祭演出時間表？第二天卡司？｜Day2

2025火球祭第二天登場，除了有日本龐克天團WANIMA首度海外演出、英國樂團While She Sleeps等國外樂團；台灣代表包括滅火器、玖壹壹、美秀集團、Tizzy Bac、溫蒂漫步等，還有親子偶像超人力霸王 + MOMO家族與樂迷一起同歡！

TWICE高雄演唱會幾點開唱？怎麼去？｜Day2

TWICE首度登台開唱，除了演唱會之外，TWICE也帶來限定快閃店，台灣的粉絲們也準備了各種應援，要給第一次登上台灣舞台的子瑜撐腰，歡迎她回家！演唱會門票一票難求，成為這個周末最熱的韓流話題。（來聽歌）

好樂團演唱會時間？有幾個場次？

成軍十年，好樂團推出第二張完整創作專輯《懂 Epiphany》，帶著全新作品回到歌迷眼前。好樂團以「走了十年後回望，終於懂了」為核心，邁入30世代的他們，把生活、職場、人際關係的矛盾與感慨寫進新專輯中，以更穩健的姿態，詮釋人生更多樣貌。好樂團將在台北與高雄舉辦專場演出，邀請歌迷一同見證十年心路歷程。（來聽歌）

時間與地點：18:30｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：除台北場 2F 為座席，其餘全場皆為站席，請依現場排隊順序入場。

售票系統：FANSI GO售票（極少張釋出，請把握）

伍佰高雄演唱會入場須知？入場時間？｜Day2

伍佰今年宣布展開《Rock Star 2》世界巡迴演唱會，演出地點包括台北、新加坡、上海、北京、吉隆坡、橫濱以及高雄等，搖滾天王人氣不減，台北、高雄演出都一票難求，你最期待聽到哪一首伍佰老師的經典歌曲呢？（來聽歌）

邱鋒澤台北演唱會新歌？演出地點？｜Day 2

邱鋒澤推出全新創作專輯《Lines》，展開北中南巡迴演出，將帶著他的最新歌曲《BEFORE THE FINISH LINE》與歌迷見面，當然還有許多經典好歌，讓演唱會溫暖又浪漫。（來聽歌）

Who Cares 胡凱兒演唱會時間？經典歌曲？｜Day2

Who Cares 胡凱兒 2025年度專場《初來．橋》第二天，帶來多首新專輯歌曲，以及經典歌曲與樂迷分享。不論是《越過這座橋》的人生課題掙扎，還是《另一道難題》的理性與感性拉扯，人生中的種種衝突，透過音樂化解，勇敢前進。（來聽歌）

Vivian 徐若瑄演唱會場地？幾點開唱？

Vivian徐若瑄首度在新表演場館Billboard Live TAIPEI開唱，許久沒有以歌手身份示人的Vivian，回歸音樂舞台，預計將帶來多首經典歌曲，從《狠狠愛》、《愛笑的眼睛》到近期發行《I’m V》精選輯，與歌迷們共度回憶的音樂之夜。（來聽歌）

時間與地點：20:30｜Billboard Live TAIPEI（怎麼去：捷運101/世貿站4號出口步行約8~10分鐘）

開唱前請注意：場內提供完整飲品與餐點服務，禁止攜帶外食與飲料（含瓶裝水）。

售票系統：Billboard Live TAIPEI（SOLD OUT！）

想查更多演唱會資訊？追蹤我們：