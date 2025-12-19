TWICE上傳高雄場「超美燈海+煙火秀」影片 ONCE看哭：走不出世運了

台北市 / 林彥廷 綜合報導

南韓女團 TWICE 於11月22、23日高雄國家體育場 (世運主場館) 開唱，這也是她們出道 10 年首度在台開唱，吸引 10 萬多名 ONCE 到場應援。時隔一個月，TWICE 官方 YouTube 上傳高雄場空拍機影片，紀錄〈ONE SPARK〉的煙火秀，並揭開 TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR PART 2 資訊。讓 ONCE 感動留言「看哭了」、「台灣once們，我們做到了！」、「謝謝子瑜帶成員來台灣」等。

TWICE 官方 YouTube 於18日上傳新影片「TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG｜DRONE CAM」，影片中拍到高雄場的入場、正式開演情形，還有看到粉絲們在入口一同跳舞的盛況。

而影片搭配了〈ONE SPARK〉，並錄下了當時演唱會演出這首歌的最後的煙火秀，空拍機不斷穿梭在煙火與場館的上空，拍下粉絲們的燈海與煙火的超美畫面。並在影片最後曬出TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR PART 2資訊。

影片上傳1天後吸引了21萬觀看次數，不少 ONCE 紛紛留言「從來沒想過會在TWICE的官方頻道看到這樣的風景，謝謝TWICE跟11/22、11/23在現場的所有人」、「這兩分鐘看到哭，偶像花了十年的回家路以及粉絲十年的等待，謝謝公司這麼高規格的對待這場演出」、「真的看到哭出來 沒想到JYP居然用高雄場揭開part2！」、「全身雞皮疙瘩的看完這2分多鐘的影片」、「今年最猛的高雄宣傳片」等。

而也有不少國外粉絲留言表示，「看到台灣人的評論，我真的會哭。我為TWICE感到驕傲，她們深受全世界的喜愛」、「我非常高興子瑜能在家鄉演出」、「我真為子瑜的夢想成真感到高興，所有台灣的ONCE們都太棒了！恭喜！」、「恭喜你出道十年後終於在台灣演出！ ！看到成員們，還有子瑜臉上洋溢著發自內心的笑容，真是太好了！」

