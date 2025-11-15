TWICE下週首度登台! 快閃店搶先起跑 粉絲搶排周邊

南部中心／鄭兆佐、陳姵妡 高雄報導

韓國女團TWICE，將於11月22到23號在高雄世運主場館演出，前哨戰已經悄悄展開，除了高雄六大地標化身藍色城市外，快閃店更搶先在這周末登場，不少粉絲為了搶購城市限定商品，清晨六點就來排隊。





高雄六大地標點起藍色燈光，替韓國女團TWICE應援。（圖／民視新聞）

百貨公司門口排隊處，凌晨六點多，一早就出現許多粉絲大排長龍，綿延數十公尺，都為了搶買TWICE限量周邊商品，甚至連行李箱都出動。粉絲：「我們行李箱的話是因為商品裡面，不一定他會有購物袋，所以大家的話可能四五個朋友，大家先塞在裡面先出來再做整理，普發一萬就不見了，大概是這樣。」粉絲：「板橋啊，（幾點過來）一大早坐高鐵來，6點50的高鐵，在想如果買不到，前一天晚上就來住這邊，隔天來排。」粉絲：「兩件高雄限定T，然後一個零錢包，就是今天早上六點就過來的，（從哪個縣市來的），我從桃園過來。」

韓國女團TWICE快閃店在百貨公司登場，城市限量T恤被粉絲瘋搶。（圖／民視新聞）





韓國女團TWICE，出道滿十週年，即將在11月22、23號，在高雄世運主場館開唱，不只快閃店在百貨搶先登場，高雄多處景點，也點起藍色燈光。神秘藍色燈光，讓夜晚中的愛河灣跟流行音樂中心，閃耀藍光光芒，捷運美麗島站也是藍色外皮，更有民眾拍下，大港橋上秀出"THISISFOR"的世界巡迴演唱會主題文字，還轉換TWICE九位成員的代表色，相當夢幻。高雄市長陳其邁：「我被下封口令，不能透露太多，但是我可以保證，只要你下高鐵到高雄，一定處處有驚喜，拭目以待。」市長俏皮賣個關子，對於應援內容跟活動，保密到家，請民眾拭目以待，相信這次TWICE演唱會的應援模式，會帶給粉絲不同驚喜！

