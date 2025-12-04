TWICE世巡香港站照舊 經紀公司捐400萬 宣布首日應援取消

韓國女團TWICE世巡《THIS IS FOR》香港站確定照常演出。（圖／翻攝自TWICE X）





韓國女團TWICE世巡《THIS IS FOR》將於6、7日在香港啟德體育場開唱，因應上月底發生的香港宏福苑大火，許多人觀望是否會取消，今（4日）經紀公司JYPE透過社群宣布照常進行，不過捐款港幣100萬元（約新台幣400萬元），並表示將以肅穆之心全情投入演出的籌備與執行。

韓國女團TWICE經紀公司JYPE透過微博宣布捐款港幣100萬元。（圖／翻攝自JYPE微博）

面對香港大火奪去百人性命，TWICE巡演香港站也備受關注，今日經紀公司JYPE透過微博宣布捐款港幣100萬元，希望能幫助受災民眾臨時安置、心理輔導等緊急救援工作，演唱會部份也考慮過是否取消，不過在討論後決定按計劃舉行，但強調：「鑒於此次演出是在無比沈重的背景下做出的決定，我們將懷著肅穆之心全情投入演出的籌備與執行。」

對於TWICE巡演香港站照常舉辦，主辦方也宣布本次演唱會收入將撥出一部分作為捐款支持救援行動，也通知官方粉絲團首日原訂的燈海應援取消，不過第二天的燈海應援則沒有更動。



