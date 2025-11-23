TWICE世運官方照釋出！娜璉發文「這細節」粉絲大讚
娛樂中心／李筱舲報導
南韓女子天團TWICE於高雄世運主場館連續兩天舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，昨（22）日首場吸引5.5萬名粉絲到場。TWICE一登場便帶來〈THIS IS FOR〉等歌曲，從團員的個⼈舞台到歷年熱門單曲〈FANCY〉、〈What Is Love?〉、〈YES or YES〉，整場演出超過兩小時、三十多首歌，讓粉絲完全沉浸在TWICE的魅力中，而ONCE的尖叫聲迴盪世運主場館，展現台灣粉絲等待十年的熱情與支持。
TWICE昨（22）日於高雄世運會的第一場演唱會圓滿落幕，演唱會上，成員們特別練習台語與台灣ONCE們打招呼。（圖／翻攝自臉書粉專《TWICE》）
演唱會中，成員們也特別以中文及台語與粉絲打招呼，團員SANA以台語問候：「哩賀！我系Sana！」並笑稱自己上台前向子瑜學台語，超怕會忘記，所以在表演時一邊跳舞一邊在心裡默念，可愛舉動讓粉絲笑翻。在演唱會尾聲，歌曲〈ONE SPARK〉更將情緒帶到最高點，煙火配合著TWICE的歌聲在高空綻放，畫面感動又震撼，而TWICE更在最後的安可環節中，驚喜獻唱〈日不落〉，讓台灣ONCE感受到TWICE滿滿的誠意和用心。
在演唱會尾聲，煙火配合著TWICE的歌聲在高空綻放，畫面美麗又震撼。（圖／翻攝自臉書粉專《Live Nation Taiwan 理想國》）
散場前，成員們還用中文提醒粉絲回家要注意安全，貼心舉動讓粉絲們超感動。而演出結束後，團內大姐娜璉也在IG上以繁中發文致謝：「高雄的ONCE們今天很謝謝你們！明天也要一起玩得開心喔。」並在下一張照片寫上「明天見喔」。特別用心的是，她的中文「的」、「得」用法正確，粉絲看了表示：「果然有子瑜在就是不一樣！」
娜璉在演唱會結束後也在IG上以繁中發文致謝：「高雄的ONCE們今天很謝謝你們！明天也要一起玩得開心喔。」。（圖／翻攝自IG ＠nayeonyny）
原文出處：TWICE演唱會「超震撼」官方照出爐！娜璉發文「這細節」粉絲讚：有子瑜就是不一樣
