TWICE二安唱〈TT〉！澳門場小粉紅破防了 點名高雄「吃得太好」挨轟

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國女團TWICE上週末（22日、23日）在高雄國家體育場舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引眾多粉絲前往朝聖，而她們也在最後一場演出時驚喜「二次安可」，讓歌迷感動不已，但卻有中國網友發文抱怨，提到澳門場次喊到喉嚨沙啞卻都沒有安可，此舉瞬間惹怒台灣粉絲。

TWICE在昨（23日）二次安可帶來不在歌單上的曲目〈TT〉，讓全場氣氛嗨到最高點，但掀起討論的是，有中國網友似乎對於自己參加的演唱會場次沒有安可，感到不滿，據該名網友發文描述，他坦言不奢求TWICE演唱會有中文歌或者中文信，「我就希望多安可一首都沒有」。

該名網友強調澳門場結束後，全場觀眾都坐在原位喊安可，「喉嚨喊破都沒二安」，崩潰認為「高雄真的吃得太好了」，不過有網友指出可能是演唱會時長監管問題，也有網友提到「因為高雄市政府很支持和重視這次演唱會」、「不要把別人擁有的當作自己失去的」、「先想想子瑜是為什麼十年不能在台灣開演唱會吧」。

參加澳門場的中國網友發文。（圖／翻攝自小紅書）

