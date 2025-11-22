TWICE今晚開唱! 粉絲周邊買滿喜迎子瑜"榮耀返鄉"
南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導
南韓女子天團TWICE，22日晚間就要在高雄世運主場館開唱，周邊商品一早開賣，有粉絲前一天下午就來搶排，就是要買到限量的周邊商品，還有粉絲，把台灣成員周子瑜的周邊商品娃娃，全背在身上應援，喜迎台灣女兒周子瑜返鄉開唱。
南韓女子天團TWICE演唱會周邊商品開賣，粉絲摩拳擦掌搶買商品。（圖／民視新聞）
南韓女子天團TWICE，22號空降高雄開唱，周邊商品搶先開賣，吸引民眾瘋搶排隊，有粉絲半夜就來排隊。粉絲表示，我昨天大概禮拜五下午5點左右就來排隊，買周邊商品金額沒有上限，看卡可以刷多少就刷下去了、昨天晚上7點來排隊，能買到商品的話就非常值得。這也是台灣成員周子瑜出道10年，首度榮耀返鄉開唱，有粉絲特別背上子瑜的應援藍色的周邊，熱情應援。粉絲表示，身上都是子瑜的周邊，一些娃娃裝在透明袋裡的，還有這個大扇子，都她的周邊，他們第一次來台灣，所以就想說多花一點錢也沒關係、TWICE來就很興奮很開心，終於不用飛去國外看、很感動，就是子瑜回來應該是蠻開心的，影片的感覺，她笑起來的感覺都很開心。激動的不只粉絲，子瑜的媽媽也難掩內心感動，特別拍攝影片，分享心情。周子瑜媽媽黃燕玲表示，肯定一定是覺得非常的驕傲，畢竟我們都盼了那麼久，終於等到這高雄第一場的演唱會，所有非常支持子瑜，還有TWICE所有的粉絲們，能夠在她的家鄉看到站在舞台上的TWICE，這段路真的是太不容易了，也讓我們非常的感動。子瑜也在官方IG發布俏皮影片，返鄉開唱的好心情，全寫在臉上，終於如願在家鄉和粉絲見面，ONCE們也相當期待演唱會到來。
原文出處：TWICE今晚開唱! 粉絲周邊買滿喜迎子瑜"榮耀返鄉"
更多民視新聞報導
TWICE週末高雄開唱 陳其邁.黃捷"換藍髮頭貼"應援
TWICE抵台粉絲搶接機! 周子瑜現身機場一度大暴動
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
其他人也在看
TWICE高雄開唱 警方周邊取締違規攤販 (圖)
台灣成員周子瑜所屬韓團TWICE於22日起一連2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，首日午後萬名粉絲陸續湧入會場，警方動員維安，並在周邊加強取締違規攤販。中央社 ・ 5 小時前
粉絲搶拍高捷世運站內子瑜看板 (圖)
台灣成員周子瑜所屬的韓團TWICE於22、23日一連2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，萬名粉絲湧入會場，許多粉絲在捷運世運站出站後立即搶拍站內周子瑜的廣告看板。中央社 ・ 5 小時前
直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了
直擊／TWICE來台缺1「彩瑛粉絲認難過」 喊話子瑜：辛苦了EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
直擊／等10年TWICE來！供著「毛拖」出門 ONCE搶呼要：冠婦姓
直擊／等10年TWICE來！供著「毛拖」出門 ONCE搶呼要：冠婦姓EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
直擊／子瑜回家！TWICE高雄開唱萬人瘋穿藍海 粉絲：希望逼哭她
韓女團TWICE舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站於今（22日）明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）登場。《三立新聞網》直擊場外，萬名粉絲紛紛換上TWICE藍色代表色dress code應援。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
等了10年就在今夜！ 子瑜帶TWICE嗨翻高雄世運｜#鏡新聞
韓國女團TWICE，今天(11/22)起一連2天，在高雄世運主場館開唱，一早就有粉絲排隊搶買周邊商品，到了下午進場前，更是盛裝打扮，直接在場外熱舞，有ONCE說，幾乎TWICE每一首歌曲，她都會跳，還有鐵粉為了歡迎子瑜回家，自掏腰包製作應援小物，發送給其他歌迷。鏡新聞 ・ 5 小時前
10年心願是回家開唱！子瑜回台灣「魔性鳥兒搖」畫面超反差…
娛樂中心／綜合報導南韓人氣女團 TWICE 正在舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月 22、23 日在高雄國家體育場登場，這也是台灣成員周子瑜出道 10 年以來，首度回到家鄉開唱。消息一出就讓台灣 ONCE（粉絲名）相當激動，準備迎接「最美台灣之光」回家。稍早 TWICE 官方 IG 也上傳一段子瑜的短影音，反差畫面讓粉絲全融化。民視 ・ 1 天前
金馬62/柯煒林罹肺腺癌4期拚影帝！當「護花使者」曝身體現況
第62屆金馬獎於台北流行音樂中心舉行的盛典上，柯煒林以全黑西裝亮相，成為紅毯上的焦點。柯煒林在頒獎前接受媒體訪問，笑稱自己是方郁婷及9m88的「護花使者」。他提到，自己目前正在與第四期肺腺癌抗爭，但身體狀況良好，並透露日前有包場電影請香港朋友觀賞。中天新聞網 ・ 4 小時前
賴看電影《大濛》 提Twice子瑜：我們麻豆台南人要回來表演了
電影《大濛》入圍第62屆金馬獎11項獎項，賴清德總統今(21日)觀賞《大濛》前受訪表示，很喜歡陳玉勳導演的作品；他還特別提到，大家有沒有注意到周子瑜要回來了，「Twice的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了」。中時新聞網 ・ 1 天前
急煞追撞「滑車底遭輾 海巡署士兵搶救20天死
地方中心／趙永博 花蓮報導花蓮發生一起死亡車禍！一名20歲的海巡署的士兵，日前騎機車行經花蓮吉安鄉自立路二段時，疑似煞車不及，連人帶車急速滑進左轉的車輛底下，地面還磨出一道火光，騎士還被車子輾過，傷勢嚴重，全身多處擦挫傷、骨盆骨折、腦出血，原本一度生命跡象穩定，但最後仍宣告不治。民視 ・ 9 小時前
TWICE旋風襲台! "應援專車上路"繞行高雄各大景點
南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導南韓女子天團TWICE，22日晚間要在高雄世運主場館開唱，周邊商品一早開賣，有粉絲前一天下午就來搶排，笑說採購金額無上限，而應援卡車也在下午正式上路，繞行高雄各觀光景點、演唱會周邊道路，因為採非定點繞行，捕捉到的粉絲都直呼有夠幸運。官方商品區的帳篷外，出現疑似賣盜版商品的攤商，遭到警察取締離場。（圖／民視新聞）應援卡車上，寫著周子瑜歡迎回家，還有出道以來的音樂作品，粉絲步出捷運站，就驚喜捕捉。粉絲表示，一出站就剛好看到有人在那邊拍，就是有一個音樂出來啦，就想說拍一下，覺得蠻幸運的、我是聽明天的演唱會，沒想到能搶先看到應援車，為演唱會開啟幸運的開始。TWICE巡迴演唱首度來到台灣，粉絲在場外練習應援舞，要在演唱會時刻，盡情跳舞應援。（圖／民視新聞）如此驚喜，就是因為卡車應援，22、23號兩日限定，分別繞行高雄觀光景點以及世運主場館周邊道路，粉絲想拍得碰運氣。而周邊商品區域，粉絲擠爆，甚至有粉絲半夜就來排隊。粉絲表示，我昨天大概禮拜五下午5點左右就來排隊，買周邊商品金額沒有上限，看卡可以刷多少就刷下去了、昨天晚上7點來排隊，能買到商品的話就非常值得。粉絲力挺，但世運主場館外，卻疑似出現放滿盜版周邊商品的攤販，攤販看到警察來取締，推著車趕緊鳥獸散。粉絲表示，支持正版就是支持她們的意思啊，就盡量不買盜版吧。台灣成員周子瑜出道10年，首度榮耀返鄉開唱，有粉絲特別背上子瑜的應援藍色的周邊，熱情應援。粉絲表示，這是子瑜的周邊，一些娃娃這是透明的，然後還有這個大扇子都她的周邊，他們第一次來台灣，所以就想說多花一點錢也沒關係、很感動就是子瑜回來應該是蠻開心的，影片的感覺她笑起來的感覺都很開心。TWICE巡迴演唱首度來到台灣，粉絲也做好萬全準備，要好好享受這場音樂以及舞蹈的盛宴。原文出處：TWICE旋風襲台! "應援專車上路"繞行高雄各大景點 更多民視新聞報導TWICE今晚開唱! 粉絲周邊買滿喜迎子瑜"榮耀返鄉"周子瑜回家開唱！玉澤演「在地反應」粉絲嗨翻：超台擁愛反暴力、鄰里齊守護！ 高市跨局處推動防治與預防民視影音 ・ 5 小時前
宜蘭縣績優志工表揚406名志工與三團隊獲肯定
記者張正量／宜蘭報導 宜蘭縣政府運用公益彩券盈餘經費，一一四年度舉辦「績優志工表揚典…中華日報 ・ 4 小時前
醉漢折警車天線! 遭制止怒扁2警 1人腦震盪
社會中心／吳玟誼、洪國凱 台北報導醉男襲警！一名50歲楊姓男子，今天凌晨，和朋友前往大安區喝酒，只見他醉醺醺，竟然把警車上無線電天線折斷，員警上前制止，沒想到他猛攻擊員警，造成兩名員警受傷，一人腦震盪、臉部受傷，另一人手部受傷，全案依妨害公務、傷害及毀損罪嫌送辦。民視 ・ 9 小時前
NBA》哈登砍31分也沒用 快艇不敵魔術近10戰僅贏1場
近況不太理想的快艇今天作客魔術再度陷入苦戰，即便「大鬍子」哈登（James Harden）飆出全場最高31分，球隊最終仍以101：129不敵魔術，吞下3連敗，近10場比賽僅拿1勝。快艇近期狀況低迷，陷入連敗泥淖，雙星之一的雷納德（Kawhi Leonard）持續因踝傷缺陣當中，只能靠哈登一人扛。自由時報 ・ 1 天前
影/南韓女團TWICE今開唱 攤販賣盜版被取締？高雄警說話了
南韓女團TWICE將於22日、23日首度在高雄開唱，粉絲熱烈應援，必備門票與手燈，不過今（22）日中午左右，有民眾在網路上表示，在高雄世運商品部外面，疑似有警察驅趕販賣盜版TWICE商品的攤商，而現場違規的攤販也出現5件告發和20件勸導案例。中天新聞網 ・ 8 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 14 小時前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前