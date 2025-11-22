南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導

南韓女子天團TWICE，22日晚間就要在高雄世運主場館開唱，周邊商品一早開賣，有粉絲前一天下午就來搶排，就是要買到限量的周邊商品，還有粉絲，把台灣成員周子瑜的周邊商品娃娃，全背在身上應援，喜迎台灣女兒周子瑜返鄉開唱。

TWICE今晚開唱! 粉絲周邊買滿喜迎子瑜"榮耀返鄉"

南韓女子天團TWICE演唱會周邊商品開賣，粉絲摩拳擦掌搶買商品。（圖／民視新聞）

南韓女子天團TWICE，22號空降高雄開唱，周邊商品搶先開賣，吸引民眾瘋搶排隊，有粉絲半夜就來排隊。粉絲表示，我昨天大概禮拜五下午5點左右就來排隊，買周邊商品金額沒有上限，看卡可以刷多少就刷下去了、昨天晚上7點來排隊，能買到商品的話就非常值得。這也是台灣成員周子瑜出道10年，首度榮耀返鄉開唱，有粉絲特別背上子瑜的應援藍色的周邊，熱情應援。粉絲表示，身上都是子瑜的周邊，一些娃娃裝在透明袋裡的，還有這個大扇子，都她的周邊，他們第一次來台灣，所以就想說多花一點錢也沒關係、TWICE來就很興奮很開心，終於不用飛去國外看、很感動，就是子瑜回來應該是蠻開心的，影片的感覺，她笑起來的感覺都很開心。激動的不只粉絲，子瑜的媽媽也難掩內心感動，特別拍攝影片，分享心情。周子瑜媽媽黃燕玲表示，肯定一定是覺得非常的驕傲，畢竟我們都盼了那麼久，終於等到這高雄第一場的演唱會，所有非常支持子瑜，還有TWICE所有的粉絲們，能夠在她的家鄉看到站在舞台上的TWICE，這段路真的是太不容易了，也讓我們非常的感動。子瑜也在官方IG發布俏皮影片，返鄉開唱的好心情，全寫在臉上，終於如願在家鄉和粉絲見面，ONCE們也相當期待演唱會到來。

